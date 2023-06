Lanxess jette un froid sur les perspectives de la chimie européenne

Quelques semaines avant le début de la saison des résultats, l’avertissement du chimiste allemand Lanxess renforce l’incertitude sur les perspectives du secteur à l’échelle européenne. Observant une poursuite de la politique de déstockage pratiquée par sa clientèle, le groupe table désormais sur un excédent brut d’exploitation (Ebitda) hors éléments exceptionnels d’environ 100 millions d’euros au deuxième trimestre 2023. Lanxess, qui fabrique de nombreux produits de chimie de spécialités (additifs, lubrifiants, colorants, plastiques ou retardateurs de flamme), anticipait auparavant un Ebitda ajusté «globalement proche» des 189 millions d’euros dégagés au premier trimestre 2023. Ce montant était déjà en baisse de 27,9% d’une année sur l’autre.

«La reprise de la demande initialement attendue au second semestre 2023 n’est pas encore visible, que ce soit en Chine ou sur d’autres marchés finaux importants pour nous. Ceci affecte particulièrement l’Allemagne où nous sommes fortement désavantagés par les prix élevés de l’énergieet une bureaucratie envahissante», a expliqué Matthias Zackert, président du directoire de Lanxess, dans un communiqué publié lundi soir. La faiblesse de la demande est très marquée dans la construction et l’industrie électronique, mais également dans des secteurs traditionnellement moins cycliques comme les biens de consommation.

Un manque de compétitivité des sites allemands

«Lorsque la demande est faible, l’Allemagne n’est tout simplement pas compétitive en tant que site de production», a ajouté le dirigeant. Pour l’ensemble de l’exercice, le groupe basé à Cologne prévoit désormais un Ebitda ajusté évoluant entre 600 millions et 650 millions d’euros, ce qui reflète un écart négatif d’environ 30% par rapport à la fourchette de 850 millions à 950 millions précédemment communiquée. Dans le bas de la nouvelle fourchette, «son ratio de dette nette sur Ebitda ressortirait à environ 4,3 fois en fin d’année», ont calculé les analystes d’UBS. «Notre industrie a besoin de prix de l'énergie abordables pour pouvoir être compétitive au niveau international», a réagi mardi Wolfgang Grosse Entrup, président de la fédération allemande des industries chimiques et pharmaceutiques (VCI), appuyant les propos de Matthias Zackert.

Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 24 mai, Lanxess a proposé de distribuer au titre de l’exercice écoulé un dividende stable de 1,05 euro par action en dépit de conditions de marché «plus exigeantes encore», selon le président du directoire. En avril, BASF avait fait part de son extrême prudence concernant le trimestre en cours, tandis que les chimistes britanniques Croda et Victrex ont récemment annoncé des perspectives médiocres.

Surprise

«Alors que la faiblesse du deuxième trimestre avait été anticipée par les investisseurs à la suite de diverses mises en garde d’autres entreprises sur un déstockage plus long que prévu, l’ampleur de la réduction de l’objectif de Lanxess représente une surprise totale», a commenté Georgina Fraser, analyste chez Goldman Sachs.

L’action Lanxess a terminé la séance de mardi en recul de 10,8% à 26,66 euros, son plus bas niveau depuis février 2010. Cet avertissement a également fait chuter les titres d’autres groupes allemands de spécialités chimiques comme Wacker Chemie (-4,5%), Evonik (-3,5%) ou BASF (-3,2%). L’indice européen du secteur chimique (Stoxx Europe 600 Chemicals) a de son côté clôturé en repli de 0,9%.