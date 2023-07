L’AMF veut une sanction exemplaire pour Rallye

Après H2O, Natixis AM et Amundi AM, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pourrait prononcer l’une des plus fortes sanctions de son histoire, et la plus forte à l’encontre d’un corporate. Le collège de l’AMF a proposé, vendredi, de sanctionner Rallye à hauteur de 25 millions d’euros, et son directeur général, Franck Hattab, pour 2,5 millions d’euros.

Réunie exceptionnellement en formation plénière, la commission des sanctions reproche à la maison mère de Casino une manipulation de marché par diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur sa situation de liquidité, dans 11 supports de communication financière du 8 mars 2018 au 18 mai 2019. Ces informations sur les lignes de crédit mobilisables n’étaient susceptibles de fixer le cours de Rallye à un niveau supérieur que si l’information était exacte, explique le gendarme boursier. Or, le dispositif de liquidité de Rallye est enjeu majeur pour la holding, dont la dette dépasse les 3 milliards d’euros. «L’endettement jouait un rôle très important dans la constitution et la préservation du groupe, constitué d’une cascade de holdings cotées et endettées», rappelle le rapporteur de la commission des sanctions. Rallye détient 51% du capital de Casino, et l’essentiel de sa dette est garanti par le nantissement de titres Casino pour 130% de leur valeur de marché.

L’information déficiente n’est pas contestée

Rallye précise que sa trésorerie est solide ou très solide, avec plus de 1,7 milliard d’euros de lignes de crédit non tirées au 31 décembre 2017 ; 1,3 milliard au 31 décembre 2018 ; et plus de 900.000 euros au 31 mars 2019. Pourtant, six jours après son assemblée générale de mai 2019, il se place en sauvegarde.

Parmi les lignes disponibles figure une ligne octroyée par UBS de 300 millions d’euros, présentée par Rallye comme confirmée et non utilisée. Toutefois, le coût de la couverture devait être pris en charge par Rallye. Autrement dit, le montant effectivement disponible de la ligne UBS dépendait du niveau des instruments permettant de se protéger contre le risque de défaut (CDS, pour «credit default swap») de Rallye. Or cette information n’avait pas été dévoilée. Si les investisseurs l’avaient su, ils auraient considéré la ligne comme indisponible, explique le rapporteur. Pour sa part, le Crédit Agricole Ile-de-France (Cadif) a octroyé un prêt de 100 millions d’euros, assorti d’une clause de disponibilité de lignes de crédit pour 120 millions d’euros, sous peine de rendre le prêt exigible immédiatement. De plus, le rapporteur ajoute que de nombreuses clauses de défaut croisées existent chez Rallye.

L’AMF reproche également à Rallye de ne pas avoir précisé que, dans le cadre de certains emprunts bancaires, garantis par des nantissements de titres Casino, Rallye devait compléter la garantie par un cash collateral si le cours de Casino atteignait certains seuils. Selon l’AMF, 626 millions d’euros étaient concernés par ces différentes clauses, réduisant d’autant la disponibilité réelle des lignes de Rallye. «Il ne peut être admis qu’un émetteur donne des informations fausses sur des sujets aussi centraux», poursuit le rapporteur. La situation de crédit de Rallye n’était pas solide mais fragile, résume-t-il. Les mis en cause ne contestent pas les faits, mais nient l’effet de tromperie sur le marché, qui savait que la plupart des lignes faisaient l’objet de nantissement à 130%.

La défense nie tout impact sur le cours de Rallye

La défense s’appuie sur un rapport qu’elle demandé à Finexsi. Elle invoque les discussions avec la direction des émetteurs de l’AMF, notamment après les attaques de Muddy Waters en décembre 2015, sur sa communication, répondant aux questions du régulateur. Le président de la commission des sanctions rappelle qu’est en cause l’information donnée au marché, pas celle donnée à l’AMF ! La défense constate qu’à l’époque l’AMF ne lui a pas demandé de communiquer autrement, tout en reconnaissant que seule la société est responsable de sa communication financière.

En réalité, les liquidités disponibles de Rallye étaient seulement de 1,5 milliard au 31 décembre 2017, de 1 milliard au 30 juin 2018, de 817 millions au 30 décembre 2018, de 410 millions au 31 mars 2019, et de 323 millions lors de l’assemblée générale de mai 2019, selon les calculs de l’AMF. «So what ?, répond la défense, contestant vigoureusement les calculs de l’AMF. Quel est l’impact sur le cours ?» S’il n’y a pas d’impact sur le cours, «comment comprendre l’impact des short sellers ?», s’interroge un membre de la commission des sanctions. Pour Rallye, l’important est que ses lignes lui permettent d’assurer sa liquidité à douze mois pour assurer la continuité de l’entreprise, comme l’exigent les commissaires aux comptes. Mais le président de la commission précise que le règlement européen Abus de marché (MAR), fondement de la poursuite, vise les informations «susceptibles» de donner des indications fausses ou trompeuses et d’influencer le cours.

Le coût du CDS, selon l’analyse de Finexsi, va de 7 à 73 millions d’euros selon les échéances. Et la ligne UBS de 300 millions n’est pas indisponible, contrairement aux affirmations de l’AMF, précise la défense. En fonction du CDS, elle estime donc cette ligne au plus bas à 227 millions (300-73). Elle reconnaît toutefois que l’information donnée au marché n’est pas exacte. Et sur le cash collateral, l’impact varie de 0 à 80 millions d’euros, poursuit la défense. Des chiffres très éloignés de ceux de l’AMF.

Des sanctions déconnectées de la situation financière des mis en cause

L’information fausse ou trompeuse est «d’une ampleur inédite» par rapports aux autres dossiers de l’AMF, souligne la représentante du collège. Rallye indique un niveau de liquidité de 300 à 400 millions d’euros supérieur à la réalité, selon elle. Les analystes aussi ont sous-estimé les difficultés en raison d’une perception erronée. De plus, «ces manquements paraissent intentionnels», selon le collège.

Aussi, pour le quantum de la sanction de 25 millions d’euros, le collège a pris en compte la gravité, l’intentionnalité et le préjudice «très important» subi par les investisseurs, notamment les petits porteurs, qui n’ont pu anticiper le risque de sauvegarde. En outre, l’AMF se plaint de «difficultés inédites» rencontrées lors de la collecte de l’information. Ce que conteste la défense. Cette dernière rappelle que l’AMF doit tenir compte de la situation financière de la société. Or, Rallye n’a plus d’actifs. Tous ses titres Casino sont nantis. La société dispose de seulement 13 millions d’euros de trésorerie pour payer ses salariés et ses conseils. A raison de 800.000 euros par mois, Rallye peut tenir jusqu’à fin 2024, précise son directeur général.

Pour Franck Hattab, au niveau personnel, «l’énoncé des réquisitions est un véritable choc». La sanction demandée de 2,5 millions d’euros «serait un naufrage pour moi et ma famille, […] une mise à mort civile», poursuit-il. Il rappelle avoir rempli ses missions chez Rallye «avec sincérité et loyauté» et s’être comporté «en bon père de famille». Le droit «c’est la proportionnalité», ajoute son avocat. Or l’amende représente «deux fois son patrimoine».

Si l’AMF manifeste une particulière sévérité à l’égard de Rallye et de son directeur général, le discret et talentueux président de Rallye, Jean-Charles Naouri, dont le nom n’a jamais été prononcé pendant l’audience, en sort indemne.