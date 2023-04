« L’affaire du siècle », de la responsabilité de l’Etat en matière de préjudice écologique

Jacques Dabreteau, avocat associé, département droit public d’Ashurst LLP Il est des causes universelles qu’épouse le mouvement jurisprudentiel, comme l’illustre l’entrée récente dans le prétoire de la lutte contre le changement climatique. En effet, l’histoire retiendra que c’est au cours de l’année 2021 que la responsabilité de l’Etat dans l’aggravation du préjudice écologique a été formellement reconnue en France, même si cette évolution s’inscrit dans une tendance de fond initiée aux Pays-Bas.

Qu’on en juge : par une décision du 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris a d’abord considéré – dans ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire du siècle » – que l’Etat devait réparer le préjudice écologique causé par le non-respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) contenus dans son premier budget carbone. Puis, dans l’affaire dite de Grande-Synthe, ce fut au Conseil d’Etat d’enjoindre au Premier ministre d’édicter toutes mesures utiles pour infléchir la courbe des émissions de GES produites sur le territoire national afin d’assurer sa compatibilité avec les objectifs de réduction pour 2030 (40 % par rapport à leur niveau de 1990). Enfin, dans ce qui apparaît comme l’épilogue (?) de « l’affaire du siècle », le tribunal administratif de Paris a formellement enjoint à l’Etat de réparer les conséquences de sa carence fautive en matière de lutte contre le changement climatique, en lui demandant de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique causé par le surplus d’émissions de GES, et prévenir les dommages à hauteur de la part non compensée desdites émissions au titre du premier budget carbone.

Faisant droit aux requêtes de diverses associations environnementales, le tribunal a en effet considéré, le 14 octobre dernier, que le préjudice écologique perdurait (nonobstant la réduction substantielle des émissions de GES en raison de la crise sanitaire) et que les mesures de réparation jusqu’ici mises en œuvre s’avéraient insuffisantes. Peu suspect de céder à une quelconque forme de pression politique ou sociale tenant à la cause écologique, le tribunal a fait preuve d’équilibre en laissant au gouvernement le choix des mesures à adopter et en lui allouant un délai proportionné courant jusqu’au 31 décembre 2022 pour que la réparation soit effective. Il appartient donc désormais au gouvernement et surtout, l’année prochaine, à la future majorité de mettre en œuvre les politiques publiques à même de remédier aux engagements non tenus et ainsi réparer le préjudice écologique constaté.