L’action Atos perd 20% en séance en raison de son flux de trésorerie négatif

L’action Atos plongeait de 22%, à 11,34 euros, vendredi en milieu de matinée, accusant le plus forts recul de l’indice SBF 120, après avoir annoncé un flux de trésorerie négatif dans le cadre de la publication de ses résultats semestriels.

L’entreprise tricolore de services informatiques a pourtant réalisé une marge opérationnelle de 212 millions d’euros, qui «a plus que triplé en un an», représentant ainsi 3,8% du chiffre d’affaires au premier semestre, contre 59 millions d’euros un an auparavant, pour un chiffre d’affaires de 5,55 milliards d’euros sur la période, en hausse de 0,5% à taux de change constants (+2,3% en données organiques) par rapport à la période correspondante de 2022.

Des chiffres en ligne avec le consensus FactSet, qui anticipait un chiffre d’affaires de 5,54 milliards d’euros et une marge opérationnelle de 209 millions d’euros pour le premier semestre.

Seulement, Le flux de trésorerie disponible a été négatif de 969 millions d’euros sur le semestre écoulé, «en raison des coûts de transformation et des investissements nécessaires», indiquait vendredi matin à la presse, lors d’une conférence téléphonique, sa directrice financière, Nathalie Sénéchault, après avoir déjà été négatif de 555 millions d’euros un an auparavant. En outre, Atos a accusé une perte nette de 600 millions d’euros au premier semestre, après une perte de 503 millions d’euros au premier semestre 2022.

L’entreprise compte à ce jour 107.000 salariés, soit -3,4% par rapport à fin décembre 2022.



400 millions d’euros de cessions d’actifs supplémentaires

Le groupe a toutefois revu à la hausse son objectif de croissance organique pour l’année 2023. Il anticipe désormais une variation organique comprise «entre 0% et 2% cette année», contre une fourchette de -1% à +1% anticipée précédemment. Il a confirmé viser un taux de marge opérationnelle compris entre 4% et 5% en 2023.

En outre, Atos a annoncé la cession de 400 millions d’euros d’actifs supplémentaires. Ce nouveau plan de cession intervient après le bouclage de plus de 700 millions d’euros de ventes d’actifs en un an, destinés à financer la scission du groupe en deux entités. Il a reçu «un certain nombre de marques d’intérêt», avec pour prochaine étape une «vente éventuelle de Tech Foundations», a indiqué Diane Galbe, directrice générale adjointe d’Atos.

Son président Bertrand Meunier avait annoncé lors de l’assemblée générale du groupe, le 28 juin, «poursuivre des discussions avec Airbus» en vue d’un « partenariat à long terme . Le groupe aéronautique avait renoncé ce printemps à un projet d’achat d’une participation de 29,9% dans Eviden.

Le groupe a confirmé avoir mené à son projet de séparation opérationnelle interne, annoncé en juin 2022, en préalable à une scission. Tech Foundations est la branche d’Atos qui regroupe ses activités historiques de services d’infogérance, et Eviden (ex-Evidian) rassemble ses activités liées à la transformation numérique ainsi que celles de Big Data et Sécurité (BDS).