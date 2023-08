La stratégie numérique de Siemens tarde à tenir ses promesses

Les recentrages successifs réalisés par Siemens durant les six dernières années visaient à améliorer son profil de croissance. Mais les comptes trimestriels publiés jeudi par le groupe d’ingénierie allemand témoignent d’une sensibilité persistante aux variations de la conjoncture économique. «Nous avons constaté une normalisation de la demande, en particulier en Chine mais également en Europe, ainsi que dans les activités à cycle court», a déclaré le président du directoire, Roland Busch. Sur le marché chinois, «nous espérions un redressement de l’activité dans la seconde moitié de l’année, mais celui-ci n’a pas lieu», a expliqué le dirigeant en faisant état d’une morosité de la consommation des ménages doublée d’un repli des exportations. Cette situation dans l’empire du Milieu «pourrait encore durer quelques trimestres», a ajouté celui-ci.

Au troisième trimestre, clos le 30 juin dernier, de son exercice 2022-2023, ces vents contraires ont débouché sur un repli de 37% à 4,1 milliards d’euros des prises de commandes de sa division «industries numériques», avec un impact marqué dans le secteur des automatismes. Pour l’ensemble du groupe, les prises de commandes ont augmenté de 15% à 24,2 milliards d’euros d’un an sur l’autre. Elles ont dépassé le consensus «grâce notamment à des contrats importants remportés dans sa division mobilité qui fabrique des équipements de transport», ont relevé les analystes de Deutsche Bank. Son ratio de prises de commandes sur facturations s’élevait à 1,28 au 30 juin dernier et son carnet de commandes atteignait 110 milliards d’euros.

A lire aussi:

Un résultat net trimestriel redevenu positif

Malgré le dynamisme de sa division «infrastructures intelligentes» spécialisée dans les réseaux électriques, le chiffre d’affaires consolidé du groupe, en progression de 6% à 18,9 milliards d’euros, ressort en dessous des attentes, de même que son bénéfice d’exploitation industriel en recul de 4% à 2,75 milliards. Les analystes anticipaient en moyenne respectivement 19,3 milliards et 2,9 milliards.

Tirant parti d’une base de comparaison favorable, Siemens a renoué avec un bénéfice net de 1,44 milliard d’euros sur le trimestre écoulé, contre une perte de 1,53 milliard enregistrée un an plus tôt. Il avait alors été pénalisé par une charge liée à ses activités en Russie et par une lourde dépréciation passée sur Siemens Energy, société dans laquelle il a conservé une participation de 25,1%. D’une année sur l’autre, son cash-flow libre a progressé de 29% à 2,95 milliards d’euros.

Le groupe basé à Munich a maintenu ses objectifs financiers annuels, à savoir une hausse du chiffre d’affaires comprise entre 9 et 11% à périmètre et changes constants, un ratio de prises de commandes sur facturations supérieur à 1 et un bénéfice par action ajusté évoluant dans une fourchette de 9,60 à 9,90 euros.

Il fait néanmoins preuve d’une prudence accrue pour sa division «industries numériques» dont la croissance est ramenée «entre 13% et 15% pour l’exercice en cours», contre une précédente prévision comprise entre 17% et 20%. La marge opérationnelle de cette division, à l’origine d’environ 27% de son chiffre d’affaires global, a de surcroît été abaissée de 50 points de base, dans une fourchette désormais comprise entre 22% et 23%. L’action Siemens a terminé la séance en baisse de 4,8% à 139,46 euros sur la Bourse de Francfort.