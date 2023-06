La restructuration de Latécoère, un cas d'école du partage des pertes

Le dossier va coûter cher à tout le monde, dont l’Etat, mais il a le mérite d’avoir permis un accord unanime. Entreprise stratégique de la filière aéronautique française, Latécoère n’a pas été épargné depuis 3 ans. En difficulté en raison de la crise du Covid ayant mis à l’arrêt le transport aérien, la société avait déjà dû procéder à une première restructuration en 2021 comprenant une augmentation de capital de 162,5 millions d’euros garanti par son actionnaire majoritaire Searchlight Capital Partners, l’octroi de nouveaux prêts garantis par l’Etat (PGE) à hauteur 130 millions d’euros et le rééchelonnement des anciens PGE pour 88 millions.

Le plus dur semblait alors être passé. «Le Covid a eu un impact très important que l’on a essayé de traiter. Mais il y a ensuite eu la guerre en Ukraine qui a provoqué un problème d’inflation et la hausse de coût de Latécoère n’a pas pu être répercutée entièrement sur les clients finaux. Ce sont des difficultés communes à toute la filière», résume Jean-Pierre Farges, associé chez Gibson Dunn et conseil de Latécoère.

En conséquence, si le chiffre d’affaires du groupe a rebondi en 2022, ses marges ont été fortement réduites, conduisant à une perte nette et un endettement creusé à près de 300 millions d’euros. Une nouvelle restructuration s’imposait donc cette année et une procédure de conciliation a été ouverte, sous l’égide du Comité interministériel de restructuration industriel (Ciri), le service de Bercy en charge des grands dossiers de restructuration.

Abandon de PGE

Rapidement, un accord entre l’entreprise, les créanciers et les actionnaires a été trouvé. En échange d’un effort des créanciers, Searchlight a accepté de remettre au pot 100 millions d’euros dans Latécoère à l’occasion d’une augmentation de capital, et ainsi d’acter la perte de ses précédents investissements. «C’est une façon de faire très américaine, qu’on voit peu en Europe, d’accepter de perdre son argent et de réinvestir, même si les discussions en interne chez Searchlight ont dû être animées», observe Jean-Pierre Farges.

En conséquence, les créanciers ont accepté d’effacer 180 millions d’euros de dette, impliquant pour l’Etat de procéder au premier abandon d’un PGE d’envergure. Dans un autre dossier de taille, Pierre & Vacances – Center Parcs, Bercy avait privilégié la conversion du PGE en capital, avec la mise en place d’une fiducie pour gérer la revente des actions ainsi récupérées. Pour Latécoère, l’Etat a effacé pas moins de 128 millions d’euros de PGE et rééchelonné le remboursement de 85 millions de PGE restant. «Dans le cas d’une conversion en capital ou d’un abandon de PGE, nous imposons trois grands principes : une restructuration de l’intégralité du passif et pas seulement du PGE ; le même traitement du PGE que des autres créances de même rang ; et une clause de retour à meilleure fortune», détaille Pierre-Olivier Chotard, le secrétaire général du Ciri.

Les modalités de cette clause de retour à meilleure fortune sont encore à déterminer, mais elles pencheraient pour un partage de la plus-value de cession au moment de la sortie de Searchlight si celle-ci est plus importante que prévu. Cela pourrait aussi prendre la forme de versements à l’Etat en cas de surperformance opérationnelle.

Engagements fermes

Lors des discussions, les syndicats étaient montés au créneau pour dénoncer la délocalisation d’une usine française en République Tchèque et au Mexique, affectant une centaine d’emplois en France chez Latécoère. Dans le cadre de l’accord, Searchlight s’est engagé à maintenir l’emploi, les sites industriels et les centres de décisions en France. Un engagement que Bercy assure qu’il suivra de près.

Les parties prenantes sont désormais convaincues que ce plan permettra à Latécoère de repartir sur des bases saines, dans l’espoir que d’autres facteurs exogènes ne viennent pas l’affaiblir. «Latécoère passe d’un modèle d’entreprise de cols bleus à un modèle de cols blancs et a engagé une politique de croissance externe très efficace. Ce plan est un bon plan qui a reçu le soutien des pouvoirs publics nationaux et régionaux», rappelle François Guichot-Pérère, associé gérant chez Lazard et conseil de Latécoère. Cela ne devrait en revanche pas faire taire les critiques envers les grands donneurs d’ordres accusés de ne pas soutenir suffisamment la filière.

Le protocole de conciliation devrait être homologué dans les prochains jours, validant les efforts de chacun pour sortir le dossier par le haut, alors que d’autres grandes restructurations comme celles d’Orpéa ou de Casino s’avèrent plus houleuses.