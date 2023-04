La relation auditeurs-entreprises renforcée par la crise

Virginie Chauvin, associée membre du comité exécutif de Mazars en France

Métier d’écoute par essence, l’audit est caractérisé par l’importance de sa dimension relationnelle. Alors que celle-ci se renforce déjà un peu plus chaque année grâce au gain de temps que l’apport technologique offre à la relation client, la crise a drastiquement accéléré cette fortification en intensifiant la collaboration. Explications.

Le premier confinement, soudain, est intervenu en pleine période d’arrêtés des comptes et de signature des rapports d’audit. Les auditeurs devant estimer la continuité d’exploitation des entreprises à horizon un an dans le cadre de leur mission, l’annonce du confinement a naturellement suscité un certain nombre d’interrogations : les sociétés allaient-elles survivre à cette période ? L’incertitude a conduit les auditeurs à demander des éléments plus détaillés à leurs clients, comme une révision des prévisions d’activité, particulièrement chahutées, tenant compte du nouveau contexte. Inédite, cette situation d’urgence a donné lieu à des dialogues riches et continus entre les auditeurs et leurs clients, à la fois pour mieux comprendre la situation, si foudroyante, et pour en appréhender les conséquences. L’importance de ces échanges dans la gestion de crise a fait des auditeurs les interlocuteurs privilégiés des entreprises qui justement, dans une étude récente (1), classaient la capacité d’écoute comme première compétence attendue de leurs auditeurs.

Par ailleurs, les nombreux textes et réglementations apparus ces derniers mois ont mené les auditeurs et entreprises à rester en contact permanent : une autre raison de cette consolidation du lien et du rapport de confiance. Dès mars 2020, les cabinets d’audit ont pris les devants en diffusant des veilles réglementaires. L’objectif : offrir aux entreprises une lecture réactive et éclairée des nouvelles mesures et aides nées durant la crise afin de les y sensibiliser et de leur permettre de renforcer leur capacité d’anticipation. Cette veille est rapidement devenue incontournable pour les entreprises et s’est matérialisée de différentes façons : diffusion de comptes-rendus, d’avis d’experts et d’études, mais aussi de webinaires. Simples à mettre en place, interactifs et accessibles au plus grand nombre, les multiples atouts du webinaire se sont véritablement révélés durant le confinement et continueront assurément d’être exploités par les cabinets d’audit au profit de leur relation avec les entreprises.

(1) Etude Mazars - « Comment le marché perçoit-il l’avenir de l’audit ? » (avril 2021).

