La régulation du secteur énergétique britannique a des effets pervers

Les bonnes intentions ne sont pas toujours couronnées de succès. Le changement apporté à la réglementation des prix de détail du gaz et de l’électricité par le gouvernement britannique à l’automne dernier visait à protéger les consommateurs contre une hausse excessive de leur facture énergétique. Mais la mise en place à cet effet d’un mécanisme de garantie de prix jusqu’en mars 2024 ne permettra pas de répercuter la chute des prix de gros de l’énergie sur leur facture d’ici à l’été prochain, montre le communiqué publié lundi par l’autorité de régulation du secteur (Ofgem).

Désormais révisé sur une base trimestrielle, le plafonnement des prix (price cap) calculé par le régulateur fait ressortir un montant moyen annualisé de 3.280 livres (3.726 euros) pour la facture de base des ménages sur la période allant du 1er avril au 30 juin 2023, ce qui représente une baisse de 23,3% par rapport au niveau actuel de 4.279 livres. Ce plafonnement a cependant été remplacé par une garantie de prix débouchant à l’heure actuelle sur une facture de 2.500 livres par an pour un volume de consommation moyen. Or ce montant augmentera de 20% pour atteindre 3.000 livres à partir du mois d’avril, en intégrant l’arrêt d’un rabais spécial de 400 livres qui s’appliquait durant l’hiver. Pour les plus gros consommateurs, la hausse de la facture annuelle pourrait dépasser 900 livres.

Poursuite espérée de la baisse des prix de gros

«Bien que les prix de gros aient reculé, le plafonnement des tarifs n’a pas encore été ramené en-dessous du niveau prévu pour la garantie de prix. Cela signifie que les factures énergétiques augmenteront encore en avril. Je sais que cette annonce sera profondément inquiétante pour de nombreux ménages», a reconnu le directeur général de l’Ofgem, Jonathan Brearley, cité dans le communiqué. S’il espère une poursuite de la baisse des prix de gros qui permettrait de diminuer le niveau des factures à partir de l’été prochain, il invite néanmoins le gouvernement britannique à «examiner de façon urgente la faisabilité d’un tarif social pour les clients les plus vulnérables».

«Nous estimons que la proportion des foyers qui seront incapables de régler leur facture énergétique passera de 10% à 20% à partir du mois d’avril», a de son côté déclaré à la BBC Clare Moriarty, directrice générale de Citizens Advice, organisme spécialisé dans l’assistance juridique et financière des ménages au Royaume-Uni. L’écart entre le montant théorique de la facture - calculé à partir de la formule de plafonnement des tarifs - et le montant payé après application de la garantie de prix fait l’objet d’une compensation gouvernementale versée aux fournisseurs d’énergie.

Centrica a aidé 650.000 clients

Si certains d’entre eux rencontrent des difficultés financières importantes, les grands énergéticiens intégrés comme Shellou Centrica ont su tirer parti de la flambée des prix. Centrica, maison mère de British Gas, a publié mi-février un bénéfice d’exploitation ajusté de 3,3 milliards de livres pour l’exercice 2022, contre 948 millions de livres l’année précédente. Le premier fournisseur britannique d’énergie a précisé avoir dépensé 75 millions de livres pour soutenir sa clientèle l’an dernier et «avoir aidé 650.000 clients à gérer leurs factures énergétiques depuis le début de la crise».

L’Ofgem a par ailleurs lancé la semaine dernière une enquête approfondie sur British Gas après la publication d’informations faisant état d’installations potentiellement abusives de compteurs prépayés. Le régulateur vérifiera que Centrica et ses sous-traitants aient bien évalué si la «capacité mentale et/ou l'état psychologique d’un client est tel que l’installation d’un compteur à prépaiement serait gravement traumatisante pour un client et aggraverait considérablement son état», a souligné l’Ofgem dans un communiqué. Sur un total de 27 millions de ménages britanniques protégés par le plafonnement des prix, environ 4 millions sont équipés d’un compteur prépayé qui permet d’éviter le non-recouvrement des factures.