La mue électrique de Ford court-circuite l’Europe

La réorganisation de Ford sur fond de décarbonation du secteur automobile aura un impact clairement négatif en Europe. Le groupe automobile américain a annoncé mardi la suppression d’environ 3.800 emplois dans ses services administratifs et de développement de produits dans la région d’ici à fin 2025. Environ 2.300 emplois seront supprimés sur les sites du constructeur à Cologne et à Aix-la-Chapelle en Allemagne, 1.300 au Royaume-Uni et 200 dans le reste de l’Europe, a précisé celui-ci. Ces suppressions de postes, jugées nécessaires pour «revitaliser les activités du groupe en Europe» prendront la forme de programmes de départs volontaires.

Fin janvier, ses syndicats avaient déclaré que le pire scénario envisagé impliquait 2.500 suppressions d’emplois dans le développement de produits et 700 autres dans l’administration. Début février, le directeur financier de Ford, John Lawler, avait averti qu’il serait «très agressif» dans laréduction des dépenses de fabrication et des opérations de la chaîne d’approvisionnement. Il avait souligné que la productivité des ingénieurs en Europe était «de 25 à 30% inférieure» aux attentes du groupe.

Environ 3.400 ingénieurs conservés dans la région

Celui-ci réduira donc le nombre de modèles conçus pour le Vieux Continent en se concentrant à l’avenir sur les véhicules électriques et sur ses ventes très rentables d’utilitaires. Les équipes de conception de véhicules seront divisées par deux. Après ces départs, le groupe «conservera environ 3.400 ingénieurs dans la région, qui s’appuieront sur la technologie de base fournie par leurs homologues américains et l’adapteront aux clients européens», a déclaré lors d’une conférence de presse Martin Sander, responsable de la branche de véhicules électriques de tourisme en Europe et directeur de Ford Allemagne.

La restructuration des activités de Ford dans la région intervient dans un contexte réglementaire contraignant. La Parlement européen a en effet approuvé mardi le projet mettant fin à la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035. Le texte, adopté à 340 voix pour, 279 voix contre, et 21 abstentions, prévoit de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures et camionnettes neuves dans l’Union européenne (UE) à cet horizon. Cela débouchera sur l’arrêt des ventes de voitures et véhicules utilitaires légers neufs à essence et diesel dans l’UE, ainsi que des hybrides, au profit de véhicules 100% électriques. Le Conseil européen, qui représente les Etats membres, devra formellement approuver le texte pour qu’il entre en vigueur.

3,5 milliards de dollars investis dans le Michigan

Si l’Europe est la principale victime des baisses de coûts décidées par le groupe automobile américain, celui-ci privilégie son marché domestique pour mettre en place une filière de production de véhicules électriques. Lundi soir, il a annoncé un investissement de 3,5 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros) pour bâtir une usine de batteries électriques dans l’Etat du Michigan en coopération avecle fabricant chinois CATL. Ce projet avait déjà été évoqué en juillet dernier mais sans détails sur sa localisation ou la présence d’un partenaire éventuel. Une filiale contrôlée à 100% par Ford prendra en charge la production des batteries grâce à l’expertise technologique apportée par CATL. Ces batteries seront du type LFP (lithium-fer-phosphate), technologie ayant conquis près de 31% du marché des véhicules électriques grâce à l’appui de Teslaet du chinois NIO. Mais le groupe restera engagé dans la fabrication de batteries NCM (nickel-cobalt-manganèse) actuellement utilisées dans ses véhicules électriques.

Avec une capacité prévue de 35 gigawattheures par an, l’usine pourra fournir les batteries d’environ 400.000 véhicules électriques par an. Implanté dans la région de Detroit, berceau de l’industrie automobile américaine, le nouveau site, qui sera opérationnel en 2026, «devrait permettre la création de 2.500 emplois dans une première phase», a précisé le constructeur qui prévoit de produire au total plus de deux millions de voitures électriques par an d’ici à la fin de l’année 2026. Il estime avoir désormais sécurisé 70% des volumes de batteries nécessaires pour atteindre cet objectif. Cette implantation dans le Michigan permettra de surcroît à Ford d’être éligible à des subventions de l’Etat fédéral qui contribueront à abaisser ses coûts de production.