La mixité progresse plus vite dans le SBF 80 que dans le CAC 40

Depuis mercredi, les écarts éventuels de représentation entre les hommes et les femmes parmi les cadres dirigeants et les instances dirigeantes dans les entreprises de 1.000 salariés et plus sont publiés sur le site du ministère du Travail, conformément à la loi Rixain de 2021. Les entreprises doivent déjà publier cet indicateur depuis le 1er septembre dernier. A compter du 1er mars 2026, une proportion de 30% de femmes, ou d’hommes, devra être atteinte, et de 40% le 1er mars 2029.

Ce premier seuil est déjà atteint ou dépassé dans 37,5% des comités exécutifs (comex) ou de direction (codir) du CAC 40, contre 32,5% en 2022, révèle jeudi matin le baromètre de l’lnstitut français des administrateurs (IFA) et d’Ethics & Boards. Toutefois, encore 11 entreprises du CAC comptent moins de 20% de femmes dans leur équipe dirigeante. Le SBF 120 fait encore mieux, puisque 41% ont déjà atteint les 30% (contre 35% l’an dernier) et même 14% ont dépassé le cap des 40% avec six ans d’avance, contre 7,5% dans le CAC. Signe que c’est possible dès à présent, même si 12 sociétés de l’indice comptent moins de 10% de femmes dans leur comex.

26,4 % de femmes dans les Comex du SBF 120

Les comex du SBF 120 comptent désormais 26,4% de femmes, contre 24,2% en 2022 et 16% en 2017. La France est ainsi au même niveau que les Etats-Unis (26,6%), mais se laisse dépasser par le Royaume-Uni (28,3%) et les pays nordiques : Norvège (30,3%), Suède (28,2%) et Finlande (27,6%). En revanche, elle prend de l’avance par rapport à l’Allemagne (18,9%), l’Espagne (18,7%) et l’Italie (13,3%).

Toutefois, les femmes parviennent en France plus qu’ailleurs à franchir la dernière marche, avec 13 dirigeantes dans le SBF 120 (mais 14 en 2022), contre 10 en 2021 et 5 en 2017. Soit un taux de 11%, contre 10% aux Etats-Unis, 9% au Royaume-Uni et 3% en Allemagne. A la clé, une mixité de 7,5% dans le CAC 40, mais de 12,5% dans le SBF 80.

Quant aux conseils d’administration, ils comptent 46% de femmes tant dans le CAC 40 que le SBF 120. Si les Pays-Bas, l’Italie, le Danemark et le Royaume-Uni ont dépassé les 40%, ils ne sont pas parvenus à rattraper la France. L’Allemagne et les Etats-Unis plafonnent à 35%.

Le SBF 120 compte 10% de présidente de conseil d’administration, soit 12 sociétés contre 11 en 2022, contre 5% en Allemagne, 11% aux Etats-Unis et 19% au Royaume-Uni. Toutefois, le CAC 40 n’a que deux femmes présidentes (5%).