La marge de Ramsay Santé a pâti de l’inflation des coûts en 2023

Année difficile pour Ramsay Santé. Sur son exercice clos fin juin 2023, dont les chiffres provisoires ont été dévoilés mercredi soir, le leader européen de l’hospitalisation privée a enregistré une hausse de 9,3% de son chiffre d’affaires à 4,7 milliards d’euros (+7% à périmètre constant), dont +6,8% en France, et +15,2% dans les pays nordiques (32% des ventes annuelles) grâce aux récentes acquisitions. Le groupe profite d’une augmentation de 4,4% des admissions dans ses établissements hospitaliers.

En revanche, la rentabilité recule, avec une marge d’Ebitda de 13,2%, contre 15,3% un an plus tôt «dans un contexte de forte inflation [notamment l’énergie et la sous-traitance], de baisse des subventions [liées au Covid] et malgré des mesures de contrôle des coûts», explique Pascal Roché, directeur général de Ramsay Santé, dans un communiqué. L’Ebitda baisse en effet de 5,6% à 621 millions d’euros. Le groupe invoque aussi les contraintes liées à la pénurie de personnel, les efforts consentis sur les rémunérations et les avantages accordés au personnel médical. Aussi, «des mesures de contrôle des coûts ont été engagées pour adapter les activités à l’inflation actuelle et l’allocation des ressources est également revue en conséquence», précise Ramsay Santé.

Un résultat net divisé par deux

Cette baisse des marges, cumulée à l’augmentation du coût de la dette, a entrainé plus qu’une division par deux du bénéfice net à 49 millions d’euros, qui intègre pourtant une plus-value non récurrente de 31 millions.

Si la dette nette a légèrement reculé à 3,67 milliards d’euros (dont 2,1 milliards de dettes de location IFRS 16), grâce à l’amélioration du besoin en fonds de roulement, son coût a progressé de 24 millions d’euros.

Les comptes définitifs seront adoptés en octobre prochain par le conseil d’administration.