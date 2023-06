La justice se prononcera le 30 juin sur l’augmentation de capital de Claranova

Suspense. La justice a suspendu à titre conservatoire l’augmentation de capital de Claranova. Le 15 juin dernier, la société technologique a annoncé une augmentation de capital de 20 millions d’euros du 16 au 23 juin. L’opération bénéficie d’un engagement irrévocable de souscription de 15 millions d’euros de la part de Lafayette Investment Holdings (LIH) par compensation de créance. Les titres sont offerts au prix unitaire de 1,75 euro. Soit une décote de 5,9% sur le dernier cours.

Saisi le 19 juin par deux actionnaires individuels canadiens, Michael Dadoun et Daniel Assouline, le tribunal de commerce de Nanterre a rendu dès le 20 juin une ordonnance non contradictoire demandant la suspension de l’augmentation de capital. L’audience en référé sur cette demande se tenait vendredi 23 juin. Le délibéré est fixé au vendredi 30 juin. Les demandeurs invoquent le rejet de la résolution donnant compétence au conseil d’administration pour procéder à une augmentation de capital lors de la dernière assemblée générale (AG). La société s’appuie pour sa part sur les résolutions votées lors de l’AG du 1ᵉʳ décembre 2021, tout juste adoptées entre 67% et 68%, pour une durée de 26 mois.

A lire aussi:

Tensions durables

En effet, les tensions ne sont pas récentes. Déjà lors de l’assemblée générale du 30 novembre dernier, Adanova, association de minoritaires de Claranova, avait déposé en séance une résolution proposant la révocation de l’ensemble du conseil d’administration. Elle n’avait obtenu que 28% de soutien. Assemblée agitée, puisque seulement 13 des 33 résolutions présentées par la société avaient été adoptées.

A l’époque, Claranova évoquait une «tentative de prise de contrôle hostile préparée par l’association Adanova et Messieurs Michael Dadoun et Daniel Assouline, actionnaires canadiens auprès desquels le groupe Claranova a acquis [en 2021, ndlr] les sociétés Adaware, Upclick et Lulu software, en contrepartie d’un montant total de 98,3 millions d’euros en numéraire et d’actions Claranova représentant 8,91% du capital actuel ».

Ce «concert de minoritaires», premier actionnaire en capital de la société, devant le PDG Pierre Cesarini (5,6% du capital et 10,5% des droits de vote) n’a que 1% des droits de vote, privé de vote par le bureau de l’AG de novembre 2022 pour non-déclaration de franchissement de seuil et de changement de concert auprès de l’AMF.

Parmi les motifs de contestation des minoritaires figurent les délais très courts et l’existence d’un délai de priorité de quatre jours de Bourse pour les actionnaires ne compensant pas l’absence de droits préférentiels de souscription. Les actionnaires pourront ainsi souscrire à titre irréductible au prorata de leur participation au capital «avec la certitude d’être servi intégralement», même si LIH s’est engagée «irrévocablement» à souscrire un montant maximum de 15 millions d’euros, soit 75% de l’offre.