La gouvernance d’Ubisoft est dans le viseur d’actionnaires minoritaires

Les actionnaires minoritaires d’Ubisoft donnent de la voix. A la veille de l’assemblée générale de l'éditeur de jeux vidéo, qui ne sera pas accessible à distance, mercredi 27 septembre à Paris, Colette Neuville, présidente de l’Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam), vient d’adresser une série de questions écrites au président du conseil du groupe.

Ces questions concernent la composition et le fonctionnement du conseil d’administration, d’une part. Colette Neuville s’interroge sur la présence de cinq membres de la famille Guillemot, tous opérationnels dans la société (PDG ou directeur général délégué), parmi les 14 administrateurs. Elle rappelle que «l’une des fonctions essentielles du conseil d’administration est d’exercer le contrôle de la gestion par le management et notamment de veiller à l’exécution de la stratégie. [Aussi,] on ne saurait être à la fois contrôleur et contrôlé». La présidente de l’Adam demande à Yves Guillemot de justifier cette situation et suggère que ce contrôle du management soit exercé de manière plus efficace par des administrateurs présentés par des actionnaires. Alors que la tendance est à la séparation des pouvoirs entre président et directeur général, elle concerne aussi les administrateurs…. En outre la famille contrôle 36% du conseil, alors qu’elle ne détient que 15% du capital.

La convention avec Tencent en ligne de mire

D’autre part, Colette Neuville juge la convention réglementée avec Tencent incompatible avec les intérêts de la société et de ses actionnaires. Pour le conseil d’administration d’Ubisoft, cet accord-cadre «s’inscrit dans une opération globale permettant à Ubisoft de renforcer son actionnariat de référence au service de la stabilité et de son développement à long terme». Mais selon Colette Neuville, certains actionnaires voteront contre cette résolution, y voyant une protection anti-OPA ; un moyen permettant à la famille Guillemot de s’assurer du contrôle de fait de la société tout en réduisant très sensiblement son risque sur le capital ; et où Tencent est exclu du pouvoir tant au niveau d’Ubisoft que de Guillemot Brothers Limited.

Tencent est entré en septembre 2022 au capital de Guillemot Brothers Limited pour 300 millions d’euros «faisant ressortir une valeur par transparence d’Ubisoft à 80 euros par action». L’action se traite actuellement autour de 30 euros. Tencent s’est alors engagé à ne pas augmenter sa participation de 9,99% du capital pendant huit ans et à ne pas les céder pendant cinq ans.

Enfin, la présidente de l’Adam s’interroge sur les conséquences «potentiellement contraires à l’intérêt de la société et à celui de ses actionnaires» des autorisations d’augmentations de capital, donnant la possibilité d’augmenter d’environ 36% le capital actuel. Aussi, Colette Neuville demande à Yves Guillemot s’il a des projets d’acquisitions, comment il compte éviter l’impact négatif sur le cours d’une possible très forte dilution si ces résolutions étaient adoptées, et s’il ne s’agit pas de pilules anti-OPA, même si ces autorisations ne sont pas possibles en période d’offre publique.