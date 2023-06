La France attirerait davantage les sièges sociaux en réformant sa fiscalité

Le mois dernier, la France pouvait se féliciter de rester en 2022 le pays européen le plus attractif pour les investisseurs étrangers pour la quatrième année consécutive, selon le baromètre EY. Pour autant, se donne-t-elle tous les moyens de conserver sa position de leader incontesté ? Dans le sillage de son baromètre, EY développe dans une nouvelle étude les défis auxquels la France est confrontée.

Seul un dirigeant sondé sur deux, contre les deux tiers en 2021 et les trois quarts en 2020, estime que l’attractivité de la France va s’améliorer au cours des trois prochaines années. Une invitation à agir vite, alors que ces patrons internationaux s’interrogent sur la capacité du gouvernement à poursuivre les réformes de compétitivité, à réduire l’endettement et le déficit commercial, et à soutenir l’investissement local.

Trois critères principaux déterminent aujourd’hui la décision d’investissement dans un pays : la liquidité des marchés financiers et la disponibilité des capitaux, la solidité du marché intérieur, et l’approche politique du changement climatique et de la durabilité. Une évolution notable depuis les exigences de 2015 qui étaient la stabilité politique et réglementaire, la solidité du marché intérieur et les infrastructures de transport.

Le soutien à l’innovation passe par un accès plus large aux financements

Les investisseurs demandent aussi prioritairement à la France de soutenir la haute technologie et l’innovation, de faciliter l’accès aux compétences alors que la guerre des talents fait rage, et de maintenir la compétitivité en maîtrisant l’inflation et en réduisant la dette.

Face à ces attentes, comment la France peut-elle aller plus loin ? Si les deux tiers des investisseurs étrangers voient la France comme le pays le plus attractif en matière d’innovation, ils attendent des améliorations sur la disponibilité du capital-risque et des investissements. Pour soutenir l’émergence de nos nouveaux champions, «il sera nécessaire de passer par une mobilisation plus forte de l’épargne et des investissements privés afin de limiter notre dépendance aux fonds étrangers et avoir des horizons plus longs d’investissements», prévient Franck Sebag, associé EY. De plus, «nous manquons encore cruellement d’acteurs de référence, note Stéphane Distinguin, associé EY Fabernovel. Nous avons encore du mal à sélectionner nos secteurs de prédilection, ce qui nous pousse […] à soutenir des secteurs en fonction d’un désir politique plutôt qu’une vraie pertinence stratégique.»

Renforcer le crédit d’impôt recherche

Alors que la bataille pour attirer les investisseurs devrait s’accentuer, le couple compétitivité/coût sera un enjeu déterminant. Viennent en tête des attentes les instruments liés à la R&D, les infrastructures publiques, le coût de l’énergie et la stabilité de l’environnement économique. Pour le moment, les investisseurs sont plutôt confiants, puisque près d’un sur deux compte accroître ses capacités de production en France d’ici à 2026, contre seulement un tiers l’année dernière.

La fiscalité française n’est plus un repoussoir après les réformes de ces dernières années (abaissement du taux de l’IS à 25%, réduction des charges sociales, baisse des impôts de production…). Plus de la moitié des investisseurs étrangers déjà présents en France trouvent la fiscalité plus attractive qu’ailleurs. En revanche, ils ne sont que 38% à le penser lorsqu’ils ne sont pas encore implantés en France.

Des efforts de communication pourraient être faits et des mécanismes existants améliorés, comme le crédit d’impôt recherche (CIR), «dispositif parmi les plus efficaces en Europe pour soutenir l’innovation», selon EY. Les investisseurs demandent aussi l’amélioration du régime fiscal des rémunérations fondées sur le capital, et un plus grand pragmatisme des autorités fiscales. «La France peut encore faire mieux, que ce soit dans les modalités de gestion de l’impôt, dans l’accueil des investisseurs étrangers ou dans les délais de traitement des dossiers, encore trop longs, note Jean-Pierre Lieb, avocat associé, EY Société d’Avocats, rappelant les mots d’ordre pour l’avenir : «fiabilité, célérité, pragmatisme et sécurité».

Améliorer la fiscalité pour attirer les centres de décision

Pour rattraper son retard sur l’implantation des sièges sociaux, la France doit revoir sa fiscalité. Seuls 10% des dirigeants étrangers sondés ont l’intention d’implanter ou d’étendre leurs centres de décision en France au cours des trois prochaines années, après une baisse de 16% des implantations en 2022. «Le régime fiscal français de participation-exemption en matière de dividende et de fiscalité des plus-values à long terme est plus complexe et plus coûteux que celui de nos partenaires, poursuit Jean-Pierre Lieb. Par ailleurs, le manque de clarté des autorités françaises sur ce que devrait être la juste rémunération en matière de prix de transfert des fonctions localisées dans les quartiers généraux accentue davantage les réticences des investisseurs à s’implanter en France.»

EY souligne également «l’absence de régime de faveur compétitif» sur la fiscalité des bonus ou des revenus exceptionnels liés à la performance ou à l’intéressement capitalistique et l’instabilité jurisprudentielle récente sur les ‘management packages’. Là encore, stabilité et clarté de la norme constituent des atouts majeurs pour rassurer et attirer les investisseurs étrangers.

En attendant, bonne nouvelle : 50% des dirigeants interrogés estiment que la France est plus attractive que ses principaux concurrents en matière de durabilité. Ils mettent notamment en avant la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique, une régulation encourageant les pratiques vertueuses des entreprises, et une main d’œuvre qualifiée sur la transition durable. Pour que la France atteigne ses objectifs ambitieux de transition écologique, elle «doit parvenir à changer son image auprès des investisseurs dans le domaine de la simplification administrative. Il y a encore beaucoup de chantiers à mener pour effacer ce point noir, conclut Alexis Gazzo, associé chez EY. Les projets doivent aller plus vite en France, au moins aussi vite qu’ailleurs !»