La filière automobile supprime des emplois face à la mutation du secteur

Des difficultés logistiques et technologiques pèsent sur la rentabilité de la filière automobile européenne qui se voit contrainte de diminuer sa base de coûts. L’équipementier suédois Autoliv, premier fabricant mondial d’airbags et de ceintures de sécurité, a ainsi annoncé jeudi la suppression d’environ 8.000 postes à l’échelle mondiale, soit environ 11% de ses effectifs, afin d’être en mesure de respecter ses objectifs financiers à moyen terme. Cette initiative, qui englobera l’ensemble des divisions et des fonctions, doit permettre au groupe «de simplifier sa logistique et d’optimiser sa présence géographique», précise-t-il dans son communiqué.

Ces suppressions, qui concerneront 6.000 emplois directs et jusqu’à 2.000 emplois indirects, viseront particulièrement le continent européen où le groupe a l’intention de fermer plusieurs sites de production. Outre la Roumanie où il emploie environ 10.500 salariés, Autoliv est bien implanté en Turquie, en Pologne, en Hongrie ainsi qu’en France, avec des effectifs compris entre 2.000 et 3.000 employés dans chacun de ces pays. Face au niveau élevé de l’inflation, c’est sur le Vieux Continent que les négociations sur les prix sont les plus dures avec les constructeurs automobiles, constate-t-il. «Nous travaillons intensément avec nos clients pour obtenir des augmentations de prix et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas obtenu une compensation complète et juste», a expliqué le directeur général, Mikael Bratt.

A lire aussi:

Cevian Capital est le premier actionnaire d’Autoliv

La mise en œuvre de ce programme commencera dès cet été pour s’étaler jusqu’en 2025 et les effets positifs de ces mesures seront visibles sur ses résultats dans un délai compris entre 12 et 24 mois. Si le chiffre d’affaires d’Autoliv a progressé de 17% à 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros) au premier trimestre 2023, son bénéfice net a reculé de 11% à 74 millions de dollars. L’équipementier, dont le premier actionnaire est le fonds activiste Cevian Capital avec une participation de 10,8%, a confirmé sa prévision d’une marge d’exploitation ajustée comprise entre 8,5% et 9% pour l’ensemble de l’exercice, contre 5,3% durant le trimestre écoulé, accompagné d’une «hausse significative de sa génération de trésorerie et de la rémunération de ses actionnaires».

Si certains constructeurs sont réticents à accepter l’augmentation des prix proposée par leurs fournisseurs, cela tient notamment aux difficultés rencontrées dans l’électrification de leurs véhicules, ce qui leur occasionne des surcoûts. Le mois dernier, Volvo Cars, majoritairement contrôlé par le groupe chinois Geely, a annoncé la suppression de 1.300 postes administratifs en Suède pour accroître sa productivité. Ces réductions de coûts, qui portent sur 6% de sa masse salariale, interviennent sur fond de retard de la sortie de son modèle EX90, un nouveau véhicule sportif (SUV) électrique à 7 places. Alors que sa mise en production était auparavant attendue au quatrième trimestre 2023, le calendrier a été décalé au premier semestre 2024 «en raison du temps supplémentaire indispensable pour développer et tester les logiciels de ce véhicule», a précisé le groupe.

La sophistication des outils numériques embarqués nécessite en effet des contrôles plus méticuleux. Alors que le segment des véhicules électriques est le plus fortement touché par l’augmentation des coûts de production, Polestar, coentreprise entre Volvo Cars et Geely, a repoussé en parallèle la mise en production de son modèle Polestar 3 au premier trimestre 2024, alors que celle-ci devait initialement débuter mi-2023. La coentreprise, qui prévoit d’être à nouveau renflouée par ses deux actionnaires à partir de l’an prochain, va également réduire de 10% ses effectifs. De son côté, Volkswagen avait dès l’automne dernier reporté le lancement de sa Porsche Macan électrique au début de l’année 2024, contre une sortie initialement prévue fin 2021.