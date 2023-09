La digitalisation de l’économie française se fait attendre malgré la French Tech

«La France a un potentiel digital inexploité». La sentence est formulée dans le langage éminemment diplomatique de la Commission européenne, mais elle n’en est pas moins inquiétante. Mercredi, l’exécutif communautaire a dévoilé son premier rapport d’évaluation annuel dans le cadre de la «décennie digitale» (‘digital decade’), une initiative européenne fixant à l’UE une série d’objectifs en matière de digitalisation des entreprises, des infrastructures et des services publics à l’horizon 2030. Le document donne un grand nombre de chiffres sur l’année 2022, dans chaque domaine, pays par pays, et permet ainsi les comparaisons. Pour l’Hexagone, le bilan est loin d’être brillant.

La France est le deuxième pays le plus riche de l’UE, mais ne fait pas pour autant partie du groupe de tête dans la course à la digitalisation des économies. Le gros point noir concerne les PME. «La France doit accroitre ses efforts en matière de digitalisation des entreprises. En particulier, elle doit prendre des initiatives spécifiques» pour les PME, conclut la Commission. En 2022, 64% des PME françaises «faisaient usage des technologies numériques», soit moins que la moyenne européenne (69%). De la même manière, la Commission pointe la trop faible adoption par les entreprises des «technologies numériques avancées», comme l’intelligence artificielle ou l’analyse de métadonnées.

36 entreprises sont des licornes en France et 82 ont atteint une évaluation boursière entre 100 millions et 1 milliard d’euros

La situation française est paradoxale, car la digitalisation relativement lente, en moyenne, de l’ensemble des entreprises, n’empêche pas un écosystème de start-up numériques particulièrement attractif de prospérer. «La France a réussi à entretenir un écosystème de start-up et de scale-up technologiques favorable, considéré comme le deuxième meilleur en Europe (ndlr : derrière l’Allemagne). 36 entreprises sont classées dans la catégorie des licornes (en forte augmentation : elles étaient 22 l’année précédente), et 82 entreprises ont atteint une évaluation boursière entre 100 millions et 1 milliard d’euros. L’attractivité internationale est élevée pour les entrepreneurs, qui sont en capacité d’accéder aux financements», résume Bruxelles.

Cependant, lorsque l’on s’éloigne de cet écosystème pour s’intéresser à l’ensemble de l’économie, le constat s’assombrit de nouveau, en termes de compétences numériques par exemple. Ainsi, un peu plus de 60% des 16-74 ans possèdent «au moins les compétences numériques de base», alors que la moyenne européenne est de 54%, et l’objectif visé par l’UE en 2030 de 80%.

La France n’a pas à rougir de la comparaison avec son voisin allemand. Le niveau de digitalisation des entreprises est certes nettement plus élevé outre-Rhin, mais l’Allemagne accuse de «sérieux retards» dans le déploiement de la fibre, et, comme l’Hexagone, des lacunes en matière de compétences digitales et de services publics en ligne. En revanche, le groupe de tête, composé de pays du nord (Suède, Finlande, Danemark, Pays-Bas, Luxembourg), boxe dans une tout autre catégorie.