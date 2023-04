La Concurrence sanctionne deux sociétés de publication d’informations d’entreprise pour entente

L’Autorité de la concurrence frappe au portefeuille un acteur majeur de la publication d’informations d’entreprise. Le régulateur a infligé une amende de quelque 3,5 millions d’euros à la société Ellisphere, suite à une procédure de transaction, pour des pratiques «de fixation de prix et d’attribution de clientèle dans le secteur de la vente d’abonnements à des produits d’intelligence économique et d’information d’entreprise». Ces pratiques ont été mises en œuvre «durant plus de trente ans» par deux fournisseurs d’informations sur les entreprises, le groupe Bureau van Dijk (BvD) et la société Ellisphere, précise l’Autorité dans un communiqué, publié jeudi.

Ces pratiques ont été révélées à l’Autorité en juillet 2019 à la suite d’une demande de clémence de Moody’s Corporation (société mère du groupe BvD depuis son rachat pour 3 milliards d’euros en 2017), précise-t-elle encore. Dans ce cadre, BvD et Moody’s Corporation ont bénéficié d’une exonération totale de sanction pécuniaire. Quant à Ellisphere, qui ne contestait pas le grief qui a lui a été notifié, elle a bénéficié de la procédure de transaction.



Clauses de fixation de prix en commun

La Concurrence reproche à BvD et à Ellisphere d’avoir conclu des accords comportant des clauses de fixation de prix en commun et de répartition de clientèle. Ces deux entreprises commercialisent des abonnements permettant d’accéder à des bases de données contenant des informations sur les entreprises - notamment des données financières et des informations relatives à l’identité des administrateurs et des dirigeants. Ce sont deux poids lourds du secteur : à elle seule, la base de données Orbis de BvD contient des informations sur plus de 400 millions de sociétés, indique-t-elle sur son site web.

Les deux sociétés ont conclu en 1989 une convention de coopération qu’elles ont ensuite renouvelée à plusieurs reprises, via des avenants ou de nouveaux contrats. Les différents accords concernés comprenaient notamment des clauses prévoyant un système de fixation en commun des prix des produits et un mécanisme de répartition de clientèle. Or, souligne l’Autorité, «ce type de clauses a un objet anticoncurrentiel», dès lors que «les participants à cette entente ont mis en œuvre des pratiques consistant à fixer conjointement les prix de certains produits et à répartir entre eux les clients».

