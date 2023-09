La communication extra-financière constitue plus que jamais un défi pour les entreprises

Rentrée aussi pour les communicants ! Le Cliff, association des professionnels de la communication financière, vient de dévoiler la 16ᵉ édition de son guide de communication financière, réalisée en partenariat avec Bredin Prat et PwC France et Maghreb.

Préfacée par la présidente de l’Autorité des marchés financiers (AMF), ce guide, didactique, répertorie par thématiques les obligations légales et réglementaires et les pratiques usuelles. Comme chaque année, il intègre les recommandations de l’AMF et de l’Esma, le régulateur européen, relatives à l’arrêté des comptes, comprenant notamment le suivi des effets de la pandémie, les impacts directs liés à la guerre en Ukraine, les risques et effets liés aux conditions macro-économiques (inflation, hausse des taux, hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, effets de change). «Quand nos membres ont des questionnements sur ces recommandations, les échanges que nous organisons entre eux et avec des experts peuvent donner des orientations, explique Laurence Duc, déléguée générale du Cliff. Nous regardons les pratiques et établissons des benchmarks, afin d’accompagner les émetteurs dans leurs prises de décision ».

A lire aussi:

La communication extra-financière «reste le point marquant pour cette année encore, souligne Laurence Duc. Les entreprises réalisent un très gros travail pour faire remonter les informations, déterminer ce qui est significatif et évaluer la matérialité. Toutefois, les niveaux d’avancement restent très variables d’une société à l’autre.» Le guide reprend les recommandations de l’AMF pour l’application de la directive CSRD sur le reporting extra-financier, qui doit être transposée en droit français avant la fin de l’année et entrera en vigueur sur les comptes 2024 publiés en 2025. Il précise que la directive renforce les missions du comité d’audit qui seront étendues au suivi du processus de communication d’informations en matière de durabilité. Le guide revient aussi sur la création du comité RSE, recommandée par les codes de gouvernance Middlenext et Afep-Medef, et sur les précisions demandées par l’AMF sur l’articulation de ce comité avec les autres comités, notamment celui d’audit.

Encourager les bonnes pratiques

Pour la première fois, le guide reprend la recommandation de l’AMF invitant les sociétés dotées d’un administrateur référent à publier chaque année un bilan de son activité. «Notre rôle est aussi d’encourager les bonnes pratiques », poursuit Laurence Duc.

Face au débat sur le « say-on-climate », le guide rappelle qu’il reste une option facultative. Mais si elle est choisie, l’AMF demande que les sociétés présentent leur stratégie de manière argumentée et détaillée avec des cibles précises. «Beaucoup d’émetteurs se posent des questions sur cette résolution et craignent une généralisation des ‘say-on’, poursuit Laurence Duc. L’essentiel est de communiquer clairement sur sa stratégie climat pendant l’assemblée générale, avec ou sans vote ».

Anticiper la communication de crise

Le guide a été légèrement restructuré afin de faciliter la recherche d’informations. «Nous consacrons désormais une partie dédiée à la communication de crise, qui n’est pas que ‘corporate’ mais aussi financière, ajoute Laurence Duc. Il est important de rappeler les grands principes.»

En cas de crise, extérieure ou intérieure à l’entreprise, le guide précise pour la première fois que l’entreprise doit être préparée, «avoir mis en place l’indispensable veille à tous les niveaux de l’entreprise, ainsi qu’avoir établi des procédures, préparé un certain nombre d’outils de communication et formé les équipes internes». Les réseaux sociaux peuvent contribuer à accélérer significativement la circulation de l’information et la réactivité est fondamentale, souligne le guide.

A lire aussi:

Parmi les autres ajouts de l’année, le guide rappelle que tout actionnaire doit avoir une confirmation que son vote a bien été enregistré et peut demander s’il a bien été pris en compte par l’émetteur, depuis la transposition de la directive «Droits des actionnaires 2».

Par ailleurs, lors des augmentations de capital via un programme d’equity line ou équivalent, le guide précise qu’un avertissement (encart type) «devra désormais figurer en tête des communiqués sur les spécificités des titres émis, les risques de forte pression baissière sur le cours de l’action et de perte de capital investi, ainsi que le risque d’une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis».

Dans un souci pédagogique et d’illustration, le guide intègre de plus en plus la jurisprudence de la commission des sanctions de l’AMF pour avertir les sociétés des risques qu’elles encourent. Il rappelle notamment qu’un émetteur a été récemment sanctionné pour des manquements relatifs à la tenue et à la mise à jour de listes d’initiés, ou encore qu’un directeur de la consolidation a été sanctionné pour avoir utilisé des informations privilégiées relatives à des résultats annuels et semestriels meilleurs qu’attendu.