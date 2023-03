La chute des volumes de Casino en France écorne sa vision stratégique

Casino n’est toujours pas prophète en son pays. L’action du distributeur stéphanois s’est vue sermonnée mardi alors que ses chiffres d’activité pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022 ont confirmé la pression subie par ses enseignes françaises. L’action a lâché 3,6 % en clôture à 9,61 euros. Pour la période d’octobre à décembre, le chiffre d’affaires de Casino s’est établi à 9,16 milliards d’euros, en croissance de 9,8% sur un an en données publiées et de 4,4% en données comparables. Ses revenus ont avancé timidement de 0,1% en données comparables sur le périmètre France Retail, c’est-à-dire hors promotion immobilière, Cdiscount et RelevanC, à 3,64 milliards d’euros.

Infime, la croissance des ventes de Casino en France au quatrième trimestre de l’an passé est aussi bien inférieure à celle de 2,7% qu’attendaient les analystes, en données comparables toujours, relève Jefferies dans une note envoyée à ses clients. La fin de l’année a marqué une décélération de la croissance, poursuit l’intermédiaire financier. Au troisième trimestre du dernier exercice, l’activité du distributeur en France avait crû de 3,9% sur un an, en données comparables.

« Des calculs approximatifs nous amènent à estimer que Casino a été confronté à une baisse de 10% à 15% de ses volumes de vente au cours du quatrième trimestre 2022 en France », commente Bryan, Garnier & Co. De son côté, JPMorgan considère que les volumes ont chuté de 20% dans les supermarchés et les hypermarchés français de Casino sur cette même période. En France, au quatrième trimestre de l’année dernière, le chiffre d’affaires des supermarchés de Casino a fléchi de 4% par rapport à 2021 en données comparables, à 886 millions d’euros. Celui de ses hypermarchés a diminué de 6,2%, à 756 millions d’euros.

La publication du 10 mars fera l'évènement

Dans l’Hexagone, les supermarchés Casino et hypermarchés Géant ou Hyper Frais ont souffert d’un « environnement concurrentiel plus difficile en fin d’année » dernière, « dans lequel le groupe a maîtrisé ses dépenses de promotions et de communication », a expliqué Casino dans un communiqué. Le distributeur pâtit manifestement « de la hauteur déraisonnable des prix des articles en rayon » et « du repositionnement stratégique défaillant de ses supermarchés et hypermarchés », observe de son côté Bryan, Garnier & Co. Casino devra inverser sa stratégie commerciale cette année afin de protéger ses volumes, glisse alors Jefferies.

Selon les enseignes, l'évolution des ventes de Casino en France a été inférieures de 5 à 6 points de pourcentage aux performances de Carrefour au quatrième trimestre, relève JPMorgan. La banque d’affaires américaine s’attend ainsi à ce que les analystes réduisent de 6% à 7% leurs estimations de résultats pour 2022. « Casino continue de perdre des parts de marché dans la distribution alimentaire française, ce qui met la pression sur les marges qui ont déjà été heurtées par l’environnement inflationniste », appuient les analystes crédit de Natixis. Dans ce contexte, l’ensemble de la communauté financière a les yeux tournés vers le 10 mars, date à laquelle Casino publiera ses résultats complets du dernier exercice. Les prophéties concernant l'état des marges et de l’endettement à la fin 2022 sont peu engageantes...