KKR s’offre l’éditeur de Stephen King pour 1,62 milliard de dollars

L’été 2023 s’annonce bien rempli pour KKR. Après l’opération OHB, annoncée lundi 7 août, la société de capital investissement met le cap sur l’édition littéraire avec la reprise de Simon & Schuster, pour 1,62 milliard de dollars, en numéraire, auprès de Paramount Global.

Voilà plus d’un an que le groupe de médias américain, au nom de la priorité accordée à ses activités audiovisuelles, cherche à se séparer de l’éditeur de renom – qui revendique dans son catalogue des auteurs comme Stephen King, John Irving ou Dan Brown. Mais jusqu’ici, ses tentatives s’étaient heurtées à l’opposition des autorités de la concurrence.

La vente de Simon & Schuster à Penguin Random House pour 2,2 milliards de dollars avait ainsi été retoquée en novembre en raison d’une décision de justice fédérale au nom d’un trop grand risque de concentration.

Une telle vigilance sur le terrain de la concurrence dans l’édition n’est pas le monopole des Etats-Unis. En France, Vivendi a dû composer avec les exigences de l’Union européenne pour s’emparer de Lagardère et de sa filiale Hachette. En échange du feu vert, il s’est engagé à céder Editis. Ces discussions sont engagées avec Daniel Kretinsky pour la vente de l’éditeur. Un closing est attendu pour octobre.

Priorité au Streaming

«Simon Schuster est un atout fantastique, mais… ce n’est pas essentiel», a déclaré Bob Bakish, le PDG de Paramount lors d’un appel avec les investisseurs, après la publication de comptes trimestriels meilleurs qu’attendu, mais marqués par la forte croissance de ses activités de streaming. Car la priorité stratégique du groupe, qui cherche également à se séparer de BET Media Group – qui comprend le réseau câblé BET -, est bel et bien de soutenir le développement de sa nouvelle plateforme Paramount+, rivale de Netflix et Disney+.

Les fruits de la cession de Simon & Schuster seront consacrés au désendettement de Paramount Global qui reste lesté des pertes induites par l’essor de Paramount+.

Le groupe a, comme les plateformes rivales, mis en œuvre une première augmentation de prix et a lancé le service intégré Paramount+ et Showtime au cours du trimestre. Mais la rentabilité est encore loin. La perte d’exploitation de son unité de streaming s’est réduite à 424 millions de dollars sur le trimestre contre 445 millions de dollars il y a un an.

(avec agences)

