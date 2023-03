Kering est rattrapé par le ralentissement chinois

Le groupe de luxe a annoncé mercredi son intention de verser un dividende en hausse au titre de l’exercice 2022, malgré une baisse de ses ventes au quatrième trimestre due notamment à la situation sanitaire en Chine en fin d’année.

Le conseil d’administration proposera le versement d’un dividende de 14 euros au titre de l’exercice 2022, contre 12 euros un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires du propriétaire de Gucci, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta est ressorti à 5,28 milliards d’euros au quatrième trimestre, en recul sur un an de 2% en données publiées et de 7% en données comparables, soit à périmètre et taux de change constants. Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires en légère hausse, à 5,46 milliards d’euros.

Dans le détail, les ventes de Gucci, la principale division de Kering en termes de chiffre d’affaires et de résultats, ont reculé sur un an de 11% en données publiées et de 14% en données comparables, à 2,73 milliards d’euros. « Dans le réseau de boutiques en propre, les ventes sont en baisse de 15%, sur des bases de comparaison très élevées, et sont fortement impactées par la situation en Chine sur le trimestre », a commenté le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires de la marque Yves Saint Laurent a pour sa part progressé sur un an de 10% en données publiées et de 4% en données comparables, à 903 millions d’euros. Bottega Veneta a enregistré une croissance sur un an de ses ventes de 8% sur une base publiée et de 6% sur une base comparable, à 469 millions d’euros.

La division « autres maisons », qui comprend notamment les couturiers Balenciaga et Alexander McQueen, ainsi que les joailliers Boucheron et Pomellato, a vu ses ventes reculer sur un an de 3% en données publiées et de 4% sur une base organique, à 924 millions d’euros. Le chiffre d’affaires de Kering Eyewear a bondi sur un an de 79% en données publiées et de 28% en données comparables, à 295 millions d’euros.

Sur l’ensemble de l’année 2022, le chiffre d’affaires du groupe de luxe a augmenté de 15% en données publiées et de 9% en données comparables, à 20,35 milliards d’euros.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s’est établi à 5,59 milliards d’euros, contre 5,02 milliards d’euros un an plus tôt, soit une progression de 11%. La marge opérationnelle courante a reculé à 27,5%, contre 28,4% en 2021, alors que 2022 a été «une année d’investissements soutenus pour nos maisons», a indiqué le directeur financier du groupe, Jean-Marc Duplaix, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

Kering a dégagé un résultat net part du groupe de 3,61 milliards d’euros l’an dernier, contre 3,18 milliards d’euros en 2021.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un résultat net de 3,9 milliards d’euros, un résultat opérationnel courant de 5,76 milliards d’euros et un chiffre d’affaires de 20,56 milliards d’euros pour Kering en 2022.

Des éléments encourageants

Concernant l’exercice en cours, « bien que l’environnement demeure incertain, je ne doute pas que 2023 sera une nouvelle année de succès pour nos Maisons et de croissance pour le groupe », a indiqué François-Henri Pinault, le président-directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

Le groupe observe déjà un début d’année « très encourageant » en Chine, marquant « clairement une inflexion sur les tendances au niveau du consommateur chinois », tant dans le pays qu'à l'étranger, a souligné Jean-Marc Duplaix. Il faudra cependant apprécier ces tendances dans la durée, au-delà des pics de demande liés au Nouvel An lunaire et à la Saint-Valentin, a prévenu le dirigeant.