JPMorgan règne sur le marché français du M&A au premier semestre

Malgré des volumes en chute libre depuis 9 mois, la compétition est restée vive entre les banques conseils en fusions-acquisitions en France au premier semestre. D’après les données préliminaires de Refinitiv arrêtées au 20 juin 2023, le montant total des opérations de M&A annoncées ces six derniers mois s’élève à 60,8 milliards de dollars, en baisse 31% sur un an. Il s’agit du niveau le plus faible enregistré depuis le premier semestre 2020, marqué par les confinements liés au Covid-19.

Pas de mégadeals annoncés au premier semestre

Le rachat de Bolloré Logistics par CMA CGM pour 5 milliards d’euros a été la plus importante transaction annoncée sur la période, suivie de la cession de Webhelp à l’américain Concentrix pour 4,4 milliards et de la vente de ses sables bitumineux par TotalEnergies à Suncore pour près de 4 milliards. Des opérations aux montants relativement faibles par rapport à l’historique de transactions en France.

Dans le classement exclusif de L’Agefi sur les opérations finalisées au premier semestre et impliquant une partie française, les banques conseils intervenues dans la vente de Bank of the West par BNP Paribas pour 14,5 milliards d’euros et sur le rachat des minoritaires d’EDF par l’Etat pour près de 10 milliards sortent naturellement vainqueurs de la rude concurrence de la place parisienne, affichant toutes plus de 30 milliards d’euros d’opérations accompagnées. Le numéro un en volume d’opérations conseillées, JPMorgan, a été partout. Sur les deux deals précités ainsi que le rachat de LeasePlan par ALD pour 4,9 milliards, ainsi que sur l’OPA de Schneider Electric sur les parts minoritaires d’Aveva qu’il ne détenait pas encore, d’un montant de 4,7 milliards.

BNP Paribas dans la course

Goldman Sachs et Morgan Stanley complètent le podium, juste devant BNP Paribas, également présente sur les cessions de Bank of the West et EDF. Régulièrement premier du classement, Rothschild & Co chute à la cinquième place, ayant raté les deux mégadeals du semestre, mais également pénalisé par le faible nombre de LBO bouclés sur la période, segment sur lequel il est habituellement leader.

Du côté des boutiques, Edmond de Rothschild Corporate Finance continue de grappiller des places semestre après semestre, accumulant un nombre d’opérations toujours plus élevé dont la taille augmente également. Lancée fin 2020 par l’ex-Natixis Partners Jean-Baptiste Marchand, Amala Partners entre pour la première fois dans le classement des 20 conseils les plus actifs en montant d’opérations conseillées, grâce notamment à deux LBO d’un milliard d’euros ou plus. Plus surprenant, l’américain PJT Partners, dont le bureau parisien n’a été officiellement ouvert que l’an dernier, intègre déjà le classement, grâce à son rôle d’unique conseil de Sanofi dans l’acquisition de la biotech américaine Provention Bio pour 2,6 milliards d’euros.