JCDecaux rachète des actifs en Italie et en Espagne

Le numéro un mondial de l’affichage publicitaire JCDecaux a annoncé mardi soir la signature d’un accord avec Clear Channel Outdoor Holdings pour le rachat de ses activités en Italie et en Espagne.

La finalisation de la transaction en Italie doit intervenir mercredi, pour un montant de 9,3 millions d’euros après prise en compte des ajustements de dette nette et de besoins en fonds de roulement estimés, a indiqué JCDecaux dans un communiqué. Le rachat des activités Clear Channel Espagne est attendu en 2024, après l’obtention des autorisations réglementaires, pour un montant de 60 millions d’euros, a ajouté le groupe.

Ces deux transactions se réaliseront sur la base d’une valeur représentant 6,7 fois l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) cumulé des deux actifs calculé pour les 12 mois à fin mars 2023, avant prise en compte des synergies.

Favorable aux bénéfices

Sachant que le titre JCDecaux s'échange selon un ratio valeur d’entreprise sur Ebitda de 7,5 pour 2023, l’opération devrait avoir un effet positif de 1% à 2% sur le bénéfice net du groupe, calcule Invest Securities.

«Ces acquisitions vont compléter la présence de JCDecaux en Italie et en Espagne et permettront de répondre toujours mieux aux attentes de ses clients et mandants, dans un contexte de digitalisation de la communication extérieure», a expliqué JCDecaux. «Dans chacun de ces pays, Clear Channel dispose d’un réseau national couvrant tout le territoire et opère sur plusieurs segments de la communication extérieure», a précisé le groupe.

Cette annonce a une portée «positive modeste», observe Citi dans une note envoyée à ses clients, alors que l’action JCDecaux progresse tout de même de 2,5% mercredi midi, à 18,70 euros. Dans le même temps, l’indice SBF 120 reflue de 0,7% après la publication de données décevantes sur l’activité manufacturière en Chine.

