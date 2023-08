Infineon fait ressortir la vulnérabilité des groupes de semi-conducteurs

En clôturant jeudi la saison des résultats du secteur, Infineon a mis en évidence la principale difficulté rencontrée par les fabricants de semi-conducteurs. Ces derniers doivent en effet préserver une capacité d’investissement cruciale à long terme, tout en gérant les effets marqués du retournement conjoncturel. Au troisième trimestre, clos fin juin, de son exercice 2023-2024, le groupe allemand a réussi à faire progresser ses principaux indicateurs financiers avec un chiffre d’affaires en hausse de 13% à 4,09 milliards d’euros et une marge d’exploitation ajustée de 26,1%, contre 23,3% un an plus tôt. Sur les neufs premiers mois de son exercice, son chiffre d’affaires a augmenté de 20,6% à 12,16 milliards d’euros et sa marge a atteint 27,6%.

«D’une part, la demande est restée élevée dans les domaines de l'électromobilité, des énergies renouvelables et des applications connexes. D’autre part, la demande pour les applications grand public, telles que les PC et les smartphones, demeure faible», a expliqué le président du directoire, Jochen Hanebeck, cité dans un communiqué. Pour la période de juillet à septembre, Infineon prévoit un chiffre d’affaires de l’ordre de 4 milliards d’euros et une marge d’exploitation ajustée de 25%, alors que le consensus était nettement plus optimiste en anticipant en moyenne un chiffre d’affaires de 4,15 milliards d’euros et une marge de 26%.

Un recul des marges d’un trimestre sur l’autre

«Par rapport au consensus, ceci reflète un écart négatif de 6% du bénéfice d’exploitation pour le trimestre en cours, principalement en raison de l’augmentation des coûts liés à la sous-utilisation des capacités de production d’Infineon d’un trimestre sur l’autre», ont calculé les analystes d’UBS. Leurs homologues de Jefferies constatent de leur côté que la rentabilité opérationnelle du groupe a séquentiellement reculé dans l’ensemble des segments d’activité durant le trimestre écoulé. Les prévisions fournies «suggèrent une nouvelle baisse possible des marges de la plupart des segments, y compris dans l’automobile», ajoutent-ils.

Malgré ces prévisions décevantes à court terme, le groupe compte désormais investir jusqu'à 5 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années dans le développement de son usine de fabrication de puces à Kulim, en Malaisie. Il a ainsi plus que doublé sa prévision par rapport au plan initial présenté voici 18 mois, lorsqu’il avait fait état d’un investissement «supérieur à 2 milliards d’euros» dans la construction d’un troisième module sur ce site. Il en attend «des revenus supplémentaires annuels d’environ 7 milliards d’euros d’ici à la fin de la décennie». Sa croissance passera également par la construction, annoncée fin 2022, d’une nouvelle usine à Dresde pour un montant estimé à 5 milliards d’euros d’ici à 2026.

Qualcomm est aussi dans le viseur des investisseurs

L’action Infineon a terminé la séance en baisse de 9,3% à 34,9 euros à Francfort, son repli journalier le plus important depuis mars 2020, entraînant dans son sillage STMicroelectronics en recul de 2,7% à 46,6 euros à Milan. A la clôture des Bourses européennes, le titre Qualcomm plongeait de près de 10% sur le Nasdaq après la publication mercredi soir par le groupe américain d’un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux attentes et en chute de 23% à 8,45 milliards de dollars d’un an sur l’autre. Son bénéfice ajusté par action, ressorti à 1,87 dollar, a légèrement battu le consensus. «La correction du niveau des stocks du groupe se poursuit dans ses activités liées aux smartphones et à l’internet des objets», ont commenté les analystes d’Evercore.

Le fabricant de microprocesseurs, qui table dorénavant sur un recul compris entre 6% et 9% des livraisons mondiales de téléphones mobiles, «projette des mesures supplémentaires pour mieux contrôler ses coûts». Voici deux semaines, le taïwanais TSMC avait ouvert le bal des résultats sectoriels en avertissant que son chiffre d’affaires reculerait d’environ 10% cette année en raison d’une faiblesse de la demande mondiale sur la plupart de ses segments de marché.