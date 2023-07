Imerys est confronté à une dégradation accélérée de son activité

Les vents contraires se renforcent pour Imerys. La faiblesse du marché de la construction et la lenteur de la reprise chinoise ont entraîné une baisse de 7,4% à 1,98 milliard d’euros de son chiffre d’affaires au premier semestre 2023, a annoncé jeudi le producteur de minéraux industriels dans un communiqué publié après la clôture de la Bourse parisienne. A périmètre et taux de change constants, le repli s’élève à 5,6%. La dégradation de son activité s’est accélérée au deuxième trimestre avec une chute de 12,7% en rythme annuel.

La politique de déstockage toujours en vigueur chez ses clients n’a pu être intégralement compensée par des baisses de coûts, ce qui a débouché sur une chute semestrielle de 11,8% à 331 millions d’euros de son excédent brut d’exploitation (Ebitda) courant. Sa marge d’exploitation courante ressort néanmoins à 11% sur le semestre écoulé, contre 10,6% un an plus tôt. Imerys est également parvenu à dégager un cash-flow libre opérationnel courant de 96 millions d’euros, contre seulement 16 millions un an plus tôt, grâce à une forte diminution de son besoin en fonds de roulement et à des investissements industriels maîtrisés.

Des économies supplémentaires envisagées

«N’ayant qu’une faible visibilité sur nos marchés finaux en ce début de second semestre, nous comptons tirer parti d’économies supplémentaires et de la baisse de certains coûts de production, comme l’énergie et le transport», a déclaré le directeur général, Alessandro Dazza, cité dans le communiqué.

Si le groupe français demeure confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs de moyen terme, annoncés en novembre dernier, il table dans son périmètre actuel sur un Ebitda courant compris entre 630 millions et 650 millions d’euros à conjoncture inchangée pour l’exercice en cours, soit un recul de plus de 10% par rapport aux 720 millions d’euros dégagés en 2022. En dépit d’un contexte macro-économique incertain, il reste ouvert à d’éventuelles opérations ciblées de croissance externe. Ses projets combinés dans le lithium en France et au Royaume-Uni pourraient d’autre part lui permettre de conquérir une part de marché proche de 20%.