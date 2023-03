Icade manœuvre pour une liquidité rapide de sa filiale santé

Icade aura, à n’en pas douter, un nouveau visage à fin 2023. A plus d’un titre. La foncière contrôlée à 39,2% par la Caisse des dépôts et à 19,1% par Crédit Agricole, s’apprête tout d’abord à refermer, plus rapidement que prévu, le chapitre Olivier Wigniolle.

Après deux mandats, son directeur général va en effet quitter ses fonctions dès ce printemps, à l’issue de l’assemblée générale, le 21 avril prochain. L’identité de la personne choisie pour lui succéder n’est à ce stade pas dévoilée. « Le conseil d’administration a lancé le processus de recherche du successeur d’Olivier Wigniolle qui définira et mettra en œuvre le nouveau plan », explique, dans un communiqué, Fréderic Thomas, le président du conseil d’administration qui souligne que ses deux mandats «marqués par de nombreux succès et la mise en œuvre de deux plans stratégiques successifs, ont permis au groupe de se transformer en profondeur, de renforcer les fondamentaux et de développer le leadership de ses trois métiers. »

Arrivé en mars 2015 en provenance d’Allianz Real Estate, Olivier Wigniolle avait à l’époque remplacé Serge Grzybowski, au terme de plusieurs mois de tensions concernant la future stratégie à déployer entre l’équipe dirigeante de la foncière et son premier actionnaire, la Caisse des dépôts. La place de l’activité promotion figurait alors au cœur du bras de fer. Le choix de ne pas prolonger Olivier Wigniolle pour un troisième mandat fait figure de surprise. Elle pourrait illustrer l’imminence d’une nouvelle inflexion stratégique pour la foncière. Avec, cette fois, la question de l’avenir du pôle santé au sein du périmètre.

Plusieurs options pour Icade Santé

Après l’impasse de la cotation en Bourse d’Icade Santé en 2021, plusieurs scénarios alternatifs sont à l’étude pour organiser la liquidité de la première foncière d’immobilier de santé en Europe, riche d’un patrimoine revendiqué de 6,9 milliards d’euros (4,1 milliards d’euros en part du groupe). Créée en tant que filiale en 2012, Icade Santé n’est pas dans les seules mains de sa maison-mère. Plusieurs bancassureurs français – notamment BNP Paribas Cardif, SG Assurances et Crédit Agricole Assurances– y détiennent des tickets importants. A l’époque de leur entrée, plusieurs fenêtres de sortie, étalées entre 2022 et 2025, étaient convenues.

Aujourd’hui, « plusieurs options sont sur la table, de quoi faire d’Icade Santé la priorité du premier semestre », convient-on chez Icade. Si le scénario d’une introduction en Bourse n’est plus à l’ordre du jour, « compte tenu des conditions de marché », les alternatives sont en revanche nombreuses. Elles vont « de la recherche d’un placement privé à l’ouverture du capital à de nouveaux investisseurs, en passant par des hypothèses de cessions partielles », voire « d’un mariage avec un concurrent ».

En 2022, face au nouveau contexte de taux, Icade Santé avait déjà réduit son tempo d’investissement avec une stratégie d’acquisitions de nouveaux actifs beaucoup plus sélective. La foncière fait valoir que les taux de capitalisation sur certains segments tels que les Ehpad, autour de 4% à 4,5%, traduisaient en effet une flambée de cette classe d’actifs, devenue bien trop chère malgré ses qualités. Le cœur du patrimoine d’Icade Santé est pourtant ailleurs avec environ 80% du portefeuille constitué de cliniques et d’établissement de courts séjours. Les taux de capitalisation y plus confortables, à plus de 5%. Ce qui devrait entretenir l’attractivité de ces actifs acycliques.

Le revirement de gouvernance intervient alors qu’Icade doit, comme l’ensemble des foncières, réapprendre à vivre dans un environnement financier où les taux d’intérêt se sont normalisés. Pour l’heure, la foncière, bien couverte, affiche un coût moyen de la dette très confortable, à 1,25%. Un niveau durablement bas puisqu’elle n’anticipe pas de repasser le cap des 2% avant 2025. Toutefois la normalisation des taux complique la rotation du portefeuille d’actions. En monétisant Icade Santé, la foncière obtiendrait des munitions, prêtes à être employées pour ses deux autres pôles, la foncière tertiaire et la promotion qui entrent en revanche dans une phase de bas de cycle.

Gérer vacance locative et tombées de baux

Pour Icade, l’un des autres enjeux pour 2023, concernera le pilotage de son portefeuille locatif alors que les millésimes 2023 et 2024 s’annoncent denses en termes d’échéances de baux, avec 67,2 millions de loyers cette année et 71,7 millions l’an prochain, soit 18,6% et 19,8% de ses baux.

Dès lors, la foncière qui a dégagé en 2022 un cash-flow net courant de 417 millions en 2022, en hausse de 7% se montre très prudente pour le nouvel exercice. Elle table sur une stabilité ou une évolution très légèrement positive en 2023, le dividende futur évoluant alors au même rythme avec un engagement d’un taux de distribution d’environ 80% l’an prochain.