IBM met la main sur Apptio pour 4,6 milliards de dollars

Une acquisition de plus pour IBM. Le vétéran de l’informatique a annoncé lundi avoir conclu un accord afin d’acquérir l'éditeur de logiciels Apptio pour un montant de 4,6 milliards de dollars (4,21 milliards d’euros).

Il prévoit de financer cette acquisition en cash, et de l’achever au second semestre 2023. Dans le sillage de cette annonce, l’action IBM gagnait près de 1% en séance lundi, à 130,66 dollars.

Apptio appartient à la société de capital-investissement Vista Equity Partners, qui l’avait retirée de la cote début 2019. Il l’avait alors rachetée pour 2 milliards de dollars. Quatre ans après, IBM acquiert donc cette pépite pour plus du double.

L’annonce de cet accord intervient dans un contexte tendu pour Big Blue, comme toutes les entreprises, face à un contexte économique incertain. IBM a supprimé environ 3.900 emplois en début d’année, soit 1,4% de ses effectifs, et a annoncé un chiffre d’affaires en hausse de 1% en un an à la fin mars. L’an dernier, le groupe a revendu certains de ses actifs de données et d’analyse de soins de santé, en particulier une large partie des actifs de sa division Watson Health, qui visait à utiliser l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé.

Apptio, créée en 2007, fournit des outils permettant aux entreprises de gérer leurs dépenses via des services cloud et offre des fonctionnalités telles que les prévisions et les analyses financières. La société compte plus de 1.500 clients et partenaires, dont Amazon Web Services et Salesforce. Son dernier chiffre d’affaires connu est évalué à 233 millions de dollars en 2018, avec une croissance estimée à 11% durant l’année fiscale 2022, selon des analystes d’UBS.



La manne des solutions de gestion des dépenses

En mettant la main sur Apptio , IBM met un pied dans les solutions de gestion des dépenses technologiques des entreprises, secteur dans lequel il cherche à se développer. «Apptio, associé au logiciel d’automatisation informatique d’IBM et à sa plateforme d’intelligence artificielle watsonx, aidera les entreprises du monde entier à gérer et à optimiser leurs dépenses informatiques et à en tirer une valeur financière tangible et une amélioration opérationnelle», explique IBM dans son communiqué.

L’entreprise compte aussi devenir plus concurrentielle dans le stockage de données dématérialisées (cloud) et l’automatisation. Dans le cadre de son ambitieux projet de transformation d’IBM, avec Arvind Krishna, l’ancien responsable de la division cloud nommé directeur général en 2020, la firme américaine compte se réorienter dans le cloud hybride, l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

Au prix de nombreuses acquisitions, auxquelles IBM est habitué. La société d’informatique en compte déjà à son actif pour plusieurs milliards de dollars. En 2019, elle avait cassé sa tirelire pour acquérir le géant du logiciel open source Red Hat, déboursant alors 34 milliards de dollars. Parmi ses rares autres acquisitions connues à plusieurs milliards de dollars figurent celle de Truven Health Analytics (collecte et analyse de données dans la santé) en 2016 pour 2,6 milliards de dollars, de Softlayer Technologies (cloud computing) en 2013 pour 2 milliards, ainsi que de Cognos (réalisation d’interfaces décisionnelles) en 2008 pour 5 milliards de dollars.

