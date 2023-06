Inflection AI bat les records en levées de fonds

Les levées record dans la tech, propulsées par le phénomène IA, se poursuivent. Dernière en date, celle de la start-up californienne Inflection AI. Elle a annoncé jeudi soir avoir levé 1,3 milliard de dollars (1,19 milliard d’euros) auprès d’investisseurs tels que Microsoft et Nvidia. L’investissement valoriserait la société qui n’existe que depuis un an à 4 milliards de dollars.

Inflection a sorti son chatbot Pi le mois dernier. Créée par le co-fondateur de Google DeepMind Mustafa Suleyman et le co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman, elle s’est concentrée sur la création de produits d’IA destinés aux consommateurs. Elle est considérée comme l’une des principales rivales d’OpenAI.

Le robot conversationnel Pi utilise une technologie d’IA générative, similaire à ChatGPT, qui est capable de générer des contenus (textes, images) en réponse à des questions. Inflection AI, pour sa part, a déclaré vouloir créer une IA personnalisable.

La start-up basée à Palo Alto, en Californie, avait déjà levé 225 millions de dollars lors d’un premier tour de table, début 2022, auprès de la société de capital-risque Greylock, Microsoft, et de Reid Hoffman. Nvidia – ses cartes graphiques sont utilisées dans l’entraînement des modèles d’IA générative -, Bill Gates, et l’ancien PDG de Google Eric Schmidt, ont participé au nouveau tour de table. L’argent levé servira pour l’essentiel à renforcer la puissance de calcul et à développer un modèle de base plus puissant, a indiqué Mustafa Suleyman.



Levées records

L’industrie de l’IA générative, a attiré plusieurs investisseurs au cours des derniers mois, alors que les entreprises examinent les moyens d’intégrer la technologie dans leurs activités.

Sur le seul premier trimestre, les entreprises d’IA générative ont ainsi levé plus de 1,7 milliard de dollars (1,58 milliard d’euros) sur 46 transactions, selon les données de PitchBook. Fin mai, à elles deux, les start-up d’IA Builder.ai et Anthropic ont ainsi levé 700 millions de dollars.

Malgré sa jeunesse, Inflection AI a donc levé une somme colossale auprès de plusieurs grands noms de la Silicon Valley. Elle a plusieurs points communs avec ses concurrentes, qui la rendent hautement désirable auprès des investisseurs : elle compte peu de salariés (35 en tout), des dirigeants et ingénieurs qui ont fait leurs armes chez des Big Tech (tout comme la start-up tricolore Mistral AI, qui vient de lever 105 millions d’euros, a été cofondée par des anciens de Deepmind et Meta). Elle a aussi besoin de lever énormément de capitaux pour alimenter ses nouveaux modèles de langages (LLM, programme capable de générer des réponses à des questions formulées en langage courant), qui consomment une énorme quantité de puissance de calcul.

