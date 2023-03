Groupe Bruxelles Lambert marie Webhelp à l’américain Concentrix

Mesurer l’appréciation des investisseurs sur la qualité d’un «deal» passe souvent par un simple regard sur les cours de Bourse. A en croire les hausses de Groupe Bruxelles Lambert et de Concentrix – le premier cédant Webhelp au second dans le cadre d’une opération à 4,5 milliards d’euros de valeur d’entreprise –, il n’y a que des gagnants. A Bruxelles, la société d’investissement belge a signé l’une des meilleures performances de l’indice Bel 20 ce jeudi avec un gain de 2,1 % quand Concentrix progressait de 1% à mi-séance à Wall Street.

La raison du marché d’applaudir ? Concentrix, spécialisé dans l’édition de solutions technologiques pour la relation client, a annoncé mercredi soir après clôture des marchés américains, l’acquisition du groupe français Webhelp, contrôlé en majorité par GBL et ses deux fondateurs, Frédéric Jousset et Olivier Duha. La transaction, qui marie titres et numéraire, permettra selon Chris Caldwell, le directeur général de Concentrix, de créer un nouvel ensemble revendiquant un statut de «leader mondial de l’expérience client». De quoi rivaliser avec Teleperformance qui affichait 8,15 milliards d’euros de facturations en 2022.

Le nouvel ensemble issu de l’acquisition de Webhelp devrait en effet réaliser un chiffre d’affaires pro forma de 9,8 milliards de dollars pour l’exercice 2023 (9 milliards d’euros) pour une marge d’ebitda de 17 %. Le groupe américain qui vise 120 millions de dollars de synergies de coûts d’ici à trois ans , avec 75 millions dès la première année pleine, met en avant l’absence de redondances géographiques.

L’acquisition de Webhelp - pour un closing escompté d’ici à fin 2023 – lui ouvrira 12 nouveaux pays. Le groupe français qui table sur 3 milliards de dollars de facturations pour 500 millions d’ebitda ajusté en 2023, est très présent en Europe, en Afrique et en Amérique du sud quand les places fortes de l’Américain sont situées aux Etats-Unis, en Asie, avec notamment une forte présence aux Philippines. Les solutions technologiques de Concentrix, reconnues pour leur efficacité, ont vocation à être déployées chez Webhelp. Olivier Duha, l’un de ses deux cofondateurs de Webhelp devient administrateur de Concentrix et pilotera la future intégration.

22 % du capital

Les actionnaires de Webhelp - accompagnés par Goldman Sachs, Sycomore Corporate Finance et Altamonda, côté conseil financier, et Kirkland & Ellis, Gide Loyrette Nouel, Latham & Watkins ainsi qu’Alvarez & Marsal, côté conseil juridique - recevront 14,9 millions d’actions Concentrix dans le cadre de cette transaction ce qui leur donnera 22 % du capital.

De quoi permettre à GBL de devenir le premier actionnaire du groupe avec 12,9% du capital et aux deux fondateurs ainsi qu’au management de Webhelp environ 9 % du capital. Nicolas Gheysens le représentera au sein du conseil d’administration de Concentrix. Aucun concert ne sera en revanche conclu entre les nouveaux actionnaires. En cas de la réalisation de certains objectifs, un complément de prix («earn-out») donnant droit à des titres supplémentaires - soit 750.000 actions si le cours de Concentrix dépasse 170 euros dans les sept ans suivant la conclusion de l’opération, est prévu ainsi qu’une créance donnant droit à un paiement en numéraire d’environ 500 millions d’euros.

1,8 fois l’investissement initial

Pour GBL, l’opération constitue un bel exemple de création de valeur, de quoi récompenser l’inflexion de sa stratégie, davantage tournée vers le non-coté. La société d’investissement revendique en effet une «valorisation implicite de 1,53 milliard d’euros de sa participation dans Webhelp» ce qui «représente un multiple de capital investi (MoIC) de 1,8 fois depuis l’investissement initial réalisé en novembre 2019». A l’époque, le groupe avait repris 60 % du capital de Webhelp auprès de KKR, l’emportant face à deux concurrents Access Industries et le tandem Eurazeo-Rhône Capital.