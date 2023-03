Google, Twitter, Meta et Apple sont confrontés à des régulations européennes plus strictes

Alphabet (Google), Meta (Facebook), Twitter et Apple sont confrontées à des règles européennes plus strictes en matière de contenu en ligne, basées sur le nombre mensuel d’utilisateurs publiés par les entreprises, qui ont dépassé un seuil européen pour les grandes plateformes en ligne.

La nouvelle régulation, le Digital Services Act (DSA) qualifie les entreprises de plus de 45 millions d’utilisateurs de très grandes plateformes en ligne, qui sont soumises à des obligations telles que la gestion des risques et l’audit externe et indépendant. Elles doivent aussi partager des données avec les autorités et les chercheurs et adopter un code de conduite.

La Commission européenne avait donné aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche jusqu’au 17 février pour publier leurs nombres d’utilisateurs actifs mensuels. Les très grandes plateformes en ligne ont quatre mois pour se conformer aux règles sous peine d’amendes. Twitter a déclaré qu’il comptait 100,9 millions d’utilisateurs mensuels moyens dans l’UE, sur la base d’une estimation des 45 derniers jours. Alphabet a déclaré 278,6 millions d’utilisateurs mensuels sur Google Maps, 274,6 millions sur Google Play, 332 millions sur Google Search, 74,9 millions sur Shopping et 401,7 millions sur YouTube. Apple a déclaré que seul son App Store conçu pour ses iPhones, avec plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels, se qualifie comme une très grande plateforme en ligne.