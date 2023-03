Fortum envisage de nouveaux réacteurs nucléaires en Finlande et en Suède

Le groupe énergétique finlandais Fortum a indiqué lundi qu’il songeait à construire dans les pays nordiques de nouveaux réacteurs nucléaires, notamment des petits réacteurs modulaires dits SMR. L'étude de faisabilité, qui va durer deux ans, «se concentre sur les marchés finlandais et suédois», a précisé le groupe dans un communiqué. Cette étude permettra «d’identifier les prérequis commerciaux, technologiques et sociétaux», à la fois pour la construction de petits réacteurs modulaires et de réacteurs conventionnels.

Cette décision intervient après les lourdes pertes enregistrées par Fortum sur le marché allemand, où son ex-filiale Uniper a été récemment nationalisée par Berlin en raison du manque d’approvisionnement en gaz russe.