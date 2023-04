Ferrovial compte ses alliés avant une assemblée cruciale

En Espagne, «l’affaire Ferrovial» vire à l’obsession. Le groupe d’infrastructures va présenter jeudi 13 avril lors de son assemblée générale le projet de transfert de son siège de Madrid aux Pays-Bas où est située sa filiale Ferrovial International SE, prélude à une demande de cotation aux États-Unis d’ici à la fin de cette année.

Depuis lundi, les échanges entre l’entreprise et l’exécutif espagnol ont viré à la passe d’armes. Dans un courrier envoyé au directeur général de Ferrovial, Ignacio Madridejos, le secrétaire d’Etat à l’économie Gonzalo Garcia l’informe que, contrairement aux affirmations de l’entreprise, les analyses de la Bourse de Madrid (BME), du régulateur (CNMV) et du ministère de l’Economie ne démontrent pas qu’il est nécessaire qu’une entreprise espagnole transfère son siège à Amsterdam pour être cotée directement à la Bourse de New York.

«Aucune entreprise espagnole n’a jamais été cotée directement à la Bourse américaine. La double cotation depuis les Pays-Bas est une alternative rapide et bien connue», a riposté Ignacio Madridejos, le patron de l’entreprise, dans un courrier-réponse obtenu par Expansion. Telefonica comme Santander utilisent les ADR, ces certificats américains négociables qui permettent aux entreprises étrangères d’avoir une cotation sur les marchés américains : «ces certificats n’offrent pas la même liquidité, pas plus que le même attrait pour les investisseurs institutionnels», estime néanmoins une source.

A lire aussi:

Bataille d’arguments

Selon des experts, le principal problème de la double cotation concernerait l’interopérabilité des infrastructures de marché. Le dépositaire de titres en Espagne (Iberclear, filiale de BME) ne possède pas d’accord de connexion avec son homologue aux États-Unis, la DTCC, ce qui rendrait plus complexe pour les investisseurs l’enregistrement des achats et des ventes d’un même titre sur les deux marchés. En revanche, la DTCC entretient une relation de longue date avec Euroclear, le dépositaire généralement utilisé par Euronext Amsterdam. Dans son courrier, Ignacio Madridejos réitère aussi, sans les citer, la «pluralité de raisons» qui justifient le transfert : une meilleure proximité avec les investisseurs institutionnels - 93% de l’ensemble - et plus précisément américains, un meilleur accès à la liquidité et aux talents locaux dans un contexte d’expansion aux Etats-Unis, ont été souvent cités par l’entreprise.

Enfin, la direction de Ferrovial a écarté l’hypothèse d’un déménagement pour raisons fiscales comme le lui reproche le gouvernement espagnol : «les impôts dont s’acquittera Ferrovial après cette opération seront très semblables à ceux que l’entreprise paie actuellement». Ferrovial ne s’est jamais entretenu avec les autorités fiscales néerlandaises, selon une source.

Sauf coup de théâtre, les actionnaires de Ferrovial devraient approuver à une large majorité la proposition du groupe espagnol, qui se traduirait par le déplacement de 30 à 50 salariés de l’entreprise aux Pays-Bas : les grands fonds nord-américains, présents dans le capital de Ferrovial vont voter en faveur du déménagement. Avec 28% du capital, Rafael Del Pino, le président de Ferrovial, et sa sœur Maria utiliseront aussi leurs votes pour appuyer le transfert.

Les agences de conseil en vote ISS et Glass Lewis ont aussi donné leur feu vert. Après s’y être d’abord opposé, le fonds souverain norvégien, qui détient 1,49% de Ferrovial, a finalement décidé mercredi de soutenir le projet du groupe espagnol.