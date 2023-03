Faurecia voit tous les feux passer au vert sur la route de ses objectifs 2025

La voie se dégage pour Faurecia. Après deux années tortueuses sur les terrains opérationnel et boursier, l'équipementier automobile semble enfin emprunter un parcours plus favorable. Les résultats 2022 de la société du groupe Forvia, ressortis globalement conformes aux prévisions des analystes, recèlent quelques indicateurs gages de succès futurs. Le marché commence tout doucement à en prendre la mesure : l’action Faurecia a clôturé en hausse de 2,25% lundi.

Les investisseurs saluent à l’unisson la vigueur inattendue des flux de trésorerie dégagés ces derniers mois par Faurecia. En 2022, le flux de trésorerie net de l’industriel a bondi de 54,6%, à 471 millions d’euros, alors qu’il était attendu à 124 millions d’euros en moyenne par les analystes, relève Jefferies. L’entreprise doit cette performance aux entrées de trésorerie permises par les évolutions positives de l’affacturage et du besoin en fonds de roulement, grâce à l’amélioration du recouvrement de créances.

Faurecia a également bouclé son programme de cession d’actifs, destiné à soutenir son bilan après l’acquisition de Hella. Le groupe tricolore a finalisé en janvier 2022 l’acquisition de 82% du capital de son concurrent allemand pour un investissement total de 5,4 milliards d’euros, faisant de son endettement la première source de préoccupation du marché. Mais depuis, Faurecia est parvenu à vendre pour 1 milliard d’euros d’actifs non stratégiques, avec près d’un an d’avance sur sa feuille de route initiale.

Faurecia est bien parti pour «fermement se désendetter», observe JPMorgan. De son côté, l’entreprise estime que son ratio dette nette sur excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté s'établira entre 2 et 2,4 au 31 décembre 2023, alors que ce multiple a progressé de 1,6 fin 2021 à 2,6 fin 2022. Les inquiétudes relatives à l’endettement du groupe devraient «s’atténuer significativement», prédit Oddo BHF.

Stifel envisage même que le ratio d’endettement de Faurecia puisse ressortir inférieur à 2 à la fin de cette année, étant donné que les entrées de trésorerie liées aux cessions d’actifs pourraient s'élever à 850 millions d’euros d’ici à fin décembre au plus tard et accélérer l’allègement du bilan. La dette nette du groupe, qui s'établissait à 7,94 milliards d’euros à fin 2022, pourrait représenter moins de 7 milliards d’euros à fin 2023, selon l’intermédiaire financier. En outre, Forvia, qui réunit Faurecia et Hella, compte afficher un ratio dette nette sur Ebitda ajusté inférieur à 1,5 au 31 décembre 2025.

L’action à 60 euros en 2025 ?

Faurecia a fait part de «progrès significatifs dans le processus d’intégration» de Hella et a ainsi relevé ses prévisions de synergies liées à cette transaction. Attendues initialement supérieures à 250 millions d’euros en 2025 au niveau de l’Ebitda, les synergies de coûts devraient finalement dépasser 300 millions d’euros. Les synergies commerciales s'établiront à plus de 400 millions d’euros en 2025 au niveau de l’Ebitda, alors qu’elles étaient précédemment estimées entre 300 et 400 millions d’euros.

Tous ces éléments soulignent une bonne mise en œuvre par la direction du plan «Power25». A horizon 2025, la nouvelle entité prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 30 milliards d’euros, une marge opérationnelle supérieure à 7% et un flux de trésorerie net représentant 4% des ventes. En 2022, le groupe a enregistré pour 31 milliards d’euros de nouvelles commandes, avec une marge opérationnelle moyenne supérieure à 7%, correspondant déjà au taux qu’il ambitionne de dégager dans un peu moins de trois ans.

L’atteinte des objectifs du plan «Power25» pourrait conduire à un triplement du cours de Bourse de Faurecia par rapport à son niveau actuel, assure Citi. La banque d’affaires calcule qu’en appliquant un ratio valeur d’entreprise sur résultat opérationnel de 10 aux objectifs du groupe pour 2025, le cours de Bourse s'élèverait, en théorie, à 60 euros. Un niveau qu’il n’a plus atteint depuis juin 2018.