Exor double son programme de rachat d’actions

Exor, la holding d’investissement de la famille Agnelli, a dévoilé jeudi le lancement d’un nouveau programme de rachat d’actions d’un milliard d’euros. Un montant doublé par rapport au précédent programme de 500 millions d’euros annoncé en mars 2022 et bouclé au cours du premier semestre 2023.

Après cette annonce, l’action Exor progressait de 5,2% vers 11h10 à 85,8 euros.

Dans le cadre de ce nouveau plan, Exor a lancé ce jeudi une offre publique d’achat inversée pour un montant maximum de 750 millions d’euros, qui prendra fin le 10 octobre. Les actions seront rachetées à un prix allant d’une décote de 3 % à une prime de 10 % par rapport à leur prix moyen pendant la période de l’offre, avec un plafond fixé à 89,17 euros. Le solde du programme, soit 250 millions d’euros, sera réalisé par des acquisitions d’actions sur le marché au cours des 12 prochains mois, a ajouté Exor.

L’actionnaire de contrôle d’Exor, Giovanni Agnelli BV, qui regroupe une centaine d’actionnaires représentant environ 200 descendants vivants du fondateur de Fiat, Giovanni Agnelli, s’est engagé à participer à l’offre publique d’achat pour un montant total de 250 millions d’euros. Sa participation dans Exor restera inchangée à plus de 50 %.

Premier actionnaire de Philips

La holding d’investissement cotée à Amsterdam a aussi publié ses résultats semestriels à fin juin. Son actif net a progressé de 22,8% sur six mois, à 34,8 milliards d’euros, et la valeur de l’actif net par action est passée de 122,3 euros à 150,2 euros entre fin décembre et fin juin.

Exor reste majoritairement exposée au secteur automobile, ses participations dans Stellantis, Ferrari et Iveco étant valorisées autour de 21 milliards d’euros à fin juin, mais elle s’efforce de diversifier son portefeuille. Elle est aussi actionnaire du constructeur de machines agricoles et d’engins de chantier CNH Industrial, de l’Institut Mérieux, de The Economist ou encore de Louboutin. Elle a même lancé cette année une société de gestion, Lingotto IM.

La holding est riche en liquidités. Elle a encaissé 9,3 milliards d’euros en juillet 2022 en cédant le réassureur PartnerRe à Covéa. Elle a réemployé une partie de son trésor de guerre en annonçant mi-août une prise de participation de 15% au capital de Philips pour 2,6 milliards d’euros. Exor est ainsi devenue le premier actionnaire du groupe néerlandais, qui traverse une mauvaise passe boursière.

Le groupe a en revanche démenti, en début de semaine, des rumeurs de la presse italienne lui prêtant l’intention de vendre le club de football de la Juventus de Turin.