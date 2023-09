Euronext remanie significativement la composition du SBF 120

Euronext a annoncé jeudi après la clôture de la Bourse parisienne une recomposition de l’indice SBF 120, avec l’arrivée en son sein de la foncière Argan, spécialisée dans la location d’entrepôts, du spécialiste des technologies de découpe de matériaux souples Lectra, et de la fonderie X-Fab qui produit des semiconducteurs. «L’inclusion d’ARGAN au SBF 120 consacre un solide parcours boursier depuis l’introduction du titre en 2007. Ceci traduit la confiance que nos investisseurs placent dans notre modèle de développement familial et patrimonial qui a démontré sa pertinence et ses atouts», a commenté Jean-Claude Le Lan, fondateur et président du conseil de surveillance d’Argan, cité dans un communiqué.

Le revenu locatif annuel de la foncière dépasse 180 millions d’euros 23 ans après sa création. Son entrée dans l’un des indices-phares de la place parisienne reflète à la fois la liquidité croissante de l’action Argan, avec environ 3,2 millions de titres échangés de septembre 2022 à août 2023 sur Euronext – soit près d’un tiers du capital flottant du groupe – ainsi qu’une capitalisation significative, qui représentait plus de 1,7 milliard d’euros à fin août 2023.

Concernant les sorties, le groupe de grande distribution Casino quittera le SBF 120, tout comme le promoteur immobilier Altarea et la société de capital-investissement Antin Infrastructure Partners, a indiqué Euronext à l’occasion de sa revue trimestrielle des indices. Altarea et Antin étaient respectivement rentrés dans l’indice en mars et en septembre 2022.

Casino, actuellement en procédure de conciliation avec ses créanciers, a de son côté noué fin juillet un accord de principe avec certains d’entre eux sur l’offre de reprise des hommes d’affaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, associés au fonds Attestor. Depuis le début de cette année, l’action Casino a perdu près de 79% et la restructuration financière du distributeur entraînera une dilution massive pour ses actionnaires. Ces changements seront effectifs à compter de la séance du 18 septembre 2023. Pour sa part, la composition de l’indice CAC 40 demeure inchangée. (Avec agences)