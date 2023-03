Eurazeo conclut de nouveaux pactes avec des actionnaires familiaux

La société d’investissement a annoncé mardi la conclusion de nouveaux pactes avec certains actionnaires familiaux. Dans ce contexte, Béatrice Stern, Cécile David-Weill, Natalie Merveilleux du Vignaux, Agathe détenant collectivement 9,4% du capital, réaffirment leur attachement à Eurazeo en renouvelant par anticipation le pacte conclu en avril 2018. Jean-Manuel de Solages, Amaury de Solages et Constance Broz, détenteurs de 5,6% du capital, consentent désormais à Eurazeo un droit de négociation préalable ou un droit de premier refus, selon le nombre de titres dont la cession est envisagée. Ces deux pactes prendront effet le 6 avril 2023 pour une durée de trois ans. Alain Guyot et Hervé Guyot, détenteurs de 0,5% du capital, concluent aussi un nouveau pacte d’actionnaires et consentent un droit de négociation prioritaire à Eurazeo. Ce pacte prendra effet le 1er janvier 2023 pour trois ans.