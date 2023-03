Ethos et des investisseurs poussent la Suisse à étendre son devoir de vigilance

Ne pas prendre de retard. Le devoir de vigilance ne devrait pas progresser qu’en France et dans l’Union européenne. Ethos, la fondation suisse pour un développement durable, et 21 investisseurs institutionnels helvétiques et internationaux, gérant ensemble 459 milliards de francs suisses d’actifs, enjoignent les parlementaires et le Conseil fédéral à renforcer la réglementation des entreprises suisses en matière de respect de l’environnement et des droits humains.

Alors que la commission des affaires juridiques du Conseil national (la chambre basse suisse) se réunit le 23 mars pour discuter de la possibilité d’étendre le devoir de diligence des entreprises basées en Suisse, Ethos a adressé un courrier à ses membres leur demandant d’adopter une « législation intégrale sur la diligence raisonnable en matière des droits humains et en matière d’environnement ».

Pour les signataires, il est « essentiel » que la Suisse adapte sa législation, notamment au regard de la directive européenne CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence) en cours d’adoption. Ils rappellent que ce texte est aligné sur ce que demandait l’initiative sur les multinationales responsables de novembre 2020, soutenue par une majorité de la population suisse, mais finalement rejetée en l’absence de soutien de la majorité des cantons.

Risque de perte de compétitivité de la place suisse

A lire aussi:

Les demandeurs mettent en avant trois exigences principales. Tout d’abord, la nécessité pour la Suisse de se conformer aux normes internationales (principes directeurs des Nations Unies, principes directeurs de l’OCDE) et de faire en sorte que la diligence raisonnable des entreprises couvre l’ensemble de leur chaîne de valeur.

Ils souhaitent ensuite la mise en place d’une autorité de surveillance indépendante dotée de compétences étendue (sur le modèle du projet de directive européenne), qui puisse imposer des sanctions, notamment des amendes et des injonctions de mise en conformité.

Enfin, ces investisseurs demandent l’instauration d’une responsabilité civile adaptée au droit suisse, pour les dommages aux droits humains ou à l’environnement qui auraient pu être évités si l’entreprise avait adopté une diligence raisonnable et appropriée. Les entreprises suisses seraient ainsi tenues responsables des dommages causés par leurs filiales et leurs fournisseurs, indépendamment de l’endroit où ils se trouvent dans le monde mais en fonction de leur degré d’implication dans le dommage causé.

Si la Suisse n’adapte pas sa législation rapidement, Ethos craint que la place financière helvétique en souffre, compte tenu des attentes des investisseurs internationaux. D’autant que les atteintes à la réputation et les difficultés opérationnelles dues aux violations des droits humains et à la pollution environnementale dans les chaînes d’approvisionnement « peuvent avoir un impact financier négatif important sur les entreprises incluses dans les portefeuilles d’investissement des caisses de pension suisses », souligne Vincent Kaufmann, directeur d’Ethos.