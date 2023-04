EssilorLuxottica accélère au premier trimestre et rassure les investisseurs

Le groupe franco-italien a touché vendredi un plus-haut depuis début 2022 après l’annonce de ses ventes pour le premier trimestre. A plus de 185 euros, l’action EssilorLuxottica n’est plus qu’à une encablure de son sommet historique inscrit le 19 novembre 2021 à 191,8 euros. Les investisseurs ont apprécié la publication d’un chiffre d’affaires en hausse de 8,6% à taux de change constants, à 6,15 milliards d’euros, supérieur aux 5,93 milliards attendus par les analystes sondés par Factset.

Après une progression de 3,7% au quatrième trimestre 2022, l’accélération est jugée «rassurante» par les analystes d’UBS. «La résilience de la croissance des ventes (…) devrait répondre à certaines inquiétudes concernant l’amélioration des marges sur le premier semestre», jugent les experts de la banque suisse.

La trajectoire de croissance d’une année sur l’autre «pour un groupe surexposé aux consommateurs américains et peu présent en Chine attire l’attention», ont pour leur part commenté les analystes de Jefferies. En Amérique du Nord, le plus grand marché du fabricant de verres correcteurs et d’instruments d’optique, les ventes à taux de change constants ont progressé de 7%, à 2,86 milliards d’euros. «Le réseau des professionnels de la vue indépendants a connu une reprise portée par le succès des alliances et des programmes de partenariat», a souligné EssilorLuxottica. La progression du chiffre d’affaires de la zone Amérique du Nord, qui représente 47% des ventes du groupe, est particulièrement rassurante, étant donné le risque élevé de ralentissement de l'économie américaine, ont également indiqué les analystes d’UBS.

Bon positionnement

La région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) a de son côté enregistré une croissance organique de 8,9% sur un an au premier trimestre, à 2,19 milliards d’euros. Les ventes en Asie-Pacifique ont progressé de 12% à taux de change constants, à 750 millions d’euros, tirées par la levée des restrictions sanitaires en Chine. En Amérique latine, le chiffre d’affaires a augmenté de 11,5%, à 349 millions d’euros.

A lire aussi:

Au cours d’une conférence téléphonique, la direction du groupe a indiqué que les tendances observées au début du mois d’avril étaient similaires à celles du premier trimestre dans ses régions clés, ont rapporté plusieurs analystes.

Pour les analystes de JPMorgan, «EssilorLuxottica a désormais atteint une position concurrentielle et une diversification de ses produits qui devraient lui permettre de continuer à croître plus rapidement que ses pairs et que le secteur dans son ensemble, et d'être plus résistant lorsque les temps sont plus difficiles».