Edenred évince Vivendi du CAC 40

Après vingt-et-un mois de constance, le CAC 40 s’apprête à connaître un nettoyage de printemps qui sera remarqué, du moins dans sa symbolique. Le Conseil scientifique des indices d’Euronext a annoncé jeudi soir que sa traditionnelle revue trimestrielle des pensionnaires de l’indice-phare de la Bourse de Paris se traduirait le 19 juin par la sortie de Vivendi, remplacé par Edenred.

Cette recomposition s’accompagne également de celle du SBF 120. Le fournisseur de services d’informatique dématérialisée OVHcloud quittera l’indice pour être remplacé par l’exploitant d’entrepôts ID Logistics.

Le profil de croissance d’Edenred séduit

Cet aménagement du CAC 40 n’a rien d’une surprise, ni par son calendrier, ni par l’identité des entreprises choisies. Non seulement jamais l’indice parisien n’était resté figé aussi longtemps, mais Edenred faisait figure, comme L’Agefi l’analysait le 6 juin, de grande favorite pour intégrer le saint des saints de la cote parisienne.

Le Conseil scientifique des indices fonde ses choix sur des critères quantitatifs – liés à la capitalisation flottante et aux volumes d’échange - ainsi que sur des éléments plus qualitatifs comme l’équilibre sectoriel.

Dirigé par Bertrand Dumazy, le groupe à l’origine de la création du Ticket-Restaurant a donc profité de son flottant total - sans le moindre actionnaire de référence - et d’un profil de croissance jugé attractif, y compris à coups d’acquisitions. En moins de huit ans, sa capitalisation boursière a plus que triplé, passant de 4,4 milliards d’euros fin 2015 à 15,2 milliards d’euros au 8 juin 2023. «Nous sommes fiers de rejoindre le CAC 40, une étape importante dans l’histoire d’Edenred quelques mois seulement après son intégration dans l’indice ESG CAC 40», se réjouit son PDG, pour lequel «cette inclusion dans l’indice CAC 40 témoigne de la confiance des investisseurs dans notre plan stratégique Beyond 22-25 et de nos perspectives de croissance durable et rentable ».

Un profil aux antipodes de Vivendi qui n’a eu de cesse - au gré des années, de ses choix stratégiques et de ses rachats d’actions - de voir sa capitalisation boursière se réduire, avec un flottant en net repli. Depuis 2021 et la décision de se scinder d’Universal Music Group, sa capitalisation boursière a été divisée par trois. Celle-ci est désormais proche de 9 milliards d’euros.

De plus, le grignotage des actions par la famille Bolloré a contribué à réduire les actions réellement disponibles pour les investisseurs, de quoi nuire aux volumes d’échanges. Pour l’heure, l’hypothèse de poursuivre sa relution dans le capital de Vivendi est écartée par Vincent Bolloré. Il tangente à présent le seuil des 30% de contrôle. Son franchissement lui imposerait de lancer une offre de rachat.

Même si elle est logique, cette éviction du groupe de médias, lointain héritier de la Générale des Eaux – présente à la création du CAC 40 le 31 décembre 1987, soit un long bail de 36 ans, sans discontinuer - est une page d’histoire qui se tourne. «La décision d’Euronext de sortir Vivendi du CAC 40 est surtout technique. Elle ne reflète ni nos performances opérationnelles, ni nos fondamentaux», tente de relativiser une porte-parole du groupe de médias.

Une affaire de jours sur Lagardère

A court terme, d’ici au 19 juin, cette éviction pourrait peser sur l’action qui abandonne 8% depuis le début de l’année. Cette durée est généralement propice aux gestions – notamment indicielles – pour ajuster leurs paniers de titres. A l’inverse, Edenred, en hausse de 19,8% en 2023, pourrait en profiter.

Pour Vivendi, les prochaines semaines ne se limiteront pas à sa relégation de division boursière. Le groupe guette l’évolution du dossier Telecom Italia dont il est le premier actionnaire. De ce côté-ci des Alpes, la décision de Bruxelles sur la prise de contrôle de Lagardère semble désormais une affaire de jours. De quoi redorer un blason boursier terni. Ou pas.