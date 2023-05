Driveco lève 250 millions d’euros auprès d’APG pour ses bornes électriques

Driveco fait le plein de fonds propres. Le spécialiste français des bornes de recharge électrique pour véhicules annonce ce mercredi une levée de 250 millions d’euros, en fonds propres et obligations convertibles, auprès du gestionnaire de fonds de pension néerlandais APG. Un montant record dans le secteur en France – devant les 240 millions collectés par Zeplug fin 2022 –, supérieur aux 200 millions que l’entreprise visait lorsque Lazard et Nomura ont lancé le processus mi-octobre comme l’avait révélé L’Agefi.

Le processus, qui a impliqué aussi des fonds d’infrastructures, n’a pourtant pas été de tout repos. La bulle des valorisations observée l’an dernier dans le secteur, sur des actifs à un stade de développement plus précoce que Driveco, a refroidi des investisseurs potentiels, selon des sources proches du dossier.

Mirova, entré en 2020, et Corsica Sole, les actionnaires historiques, n’ont pas participé à ce tour de table, ni vendu de titres. Ils resteront majoritaires au capital une fois la transaction bouclée au cours du premier semestre.

Driveco n’est pas un nouveau-venu sur ce marché. Créé en 2010, le groupe a commencé fin 2016 à commercialiser la construction et l’exploitation de stations de recharge pour le compte de tiers, dans des lieux publics : parkings de supermarchés, de sociétés, etc. Il exploite aujourd’hui 8.000 points de recharge sur le territoire français, a remporté le contrat d’équipement des magasins Carrefour Market dans l’Hexagone, et a dégagé 25 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier. En France, l’association pour le développement de la mobilité électrique (Avere) a annoncé le 5 mai que le nombre de 100.000 points de recharge ouverts au public avait été atteint. Lors du Mondial de l’automobile en 2022, Emmanuel Macron a indiqué viser un objectif de 400.000 bornes en 2030.

Virage stratégique

Ce profil a convaincu APG de miser sur l’entreprise française pour son premier investissement dans la recharge électrique, lui qui gère 25 milliards d’euros en infrastructures sur un total d’encours de 532 milliards d’euros à fin mars. «Driveco n’est pas une start-up. Elle a un historique établi et une équipe de management dont l’ADN est lié aux énergies renouvelables. Son sujet est d’accélérer sa croissance et prendre des parts de marché sur un marché français de la recharge électrique encore fragmenté, et dans les marchés voisins européens», estime Carlo Maddalena, gestionnaire de portefeuille chez APG.

Les besoins en capitaux de la société s’expliquent par son changement de modèle économique avec la montée en puissance de l’automobile électrique. Depuis 2020, Driveco a décidé de devenir propriétaire de ses stations de recharge, comme celles qu’il installe chez Carrefour. Le retour sur investissement prend sept à dix ans, alors que l’exploitation pour compte de tiers est déjà rentable. A terme, ces stations propriétaires doivent permettre de dégager assez de cash-flows pour autofinancer la croissance. L’entreprise pourra aussi loger de la dette au niveau des projets pour faire jouer l’effet de levier en sus des 250 millions levés.

Outre le développement de son maillage en France en Belgique, l’entreprise compte se lancer en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse, sans exclure une acquisition. «Nous déployons une nouvelle station par jour et nous visons 60.000 points de charge en Europe, explique Ion Leahu-Aluas, directeur général de Driveco. Nous devons aussi investir pour améliorer l’expérience numérique de l’utilisateur final ». Ce qui passera par un doublement des effectifs, de 100 à 200 collaborateurs, à l’horizon 2025.