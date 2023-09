Cybersécurité : Cisco met 28 milliards sur la table pour s’offrir Splunk

C’est une prise de taille pour Cisco Systems. Le spécialiste américain des équipements réseau s’apprête à acquérir l’entreprise de cybersécurité Splunk pour 28 milliards de dollars (26,2 milliards d’euros).

Cisco propose 157 dollars par action Splunk en numéraire, indique la firme dans un communiqué, diffusé le 21 septembre avant l’ouverture de la Bourse de New York. Un prix élevé qui représente une prime de 31% sur le cours de clôture de mercredi et valorise l’entreprise «environ six fois le chiffre d’affaires anticipé pour 2025» selon les analystes de Wedbush Securities, qui le jugent malgré tout «équitable pour cet actif stratégique». Ils soulignent aussi «un bon timing pour Cisco et un jeu stratégique agressif en matière de cybersécurité».

Cisco prévoit de boucler la transaction d’ici à la fin du troisième trimestre 2024. Elle ne devrait pas avoir d’incidence sur son programme de rachat d’actions ni sur ses dividendes. La transaction «devrait être positive en matière de flux de trésorerie et créatrice de marge brute au cours du premier exercice après la clôture, et créatrice de BPA non-GAAP au cours de la deuxième année», ajoute l’entreprise dans son communiqué. L’opération devrait aussi accélérer la croissance des revenus de Cisco.

28 millliards, trop cher payé? C’est «un peu cher, mais c’est à la mesure du potentel de Splunk. Peu d’entreprises proposent de tels outils», indique à L’Agefi Gérôme Billois, expert en cybersécurité à l’institut Wavestone. Quand bien même, selon l’expert, Splunk reste «décrié» pour le coût élevé de son outil, ce qui incite des entreprises à se tourner vers des solutions open source. Mais Cisco avance ses pions à juste titre, dans un contexte où l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA) rebat les cartes aussi pour les outils cyber - or Splunk a déjà indiqué exploiter l’IA - «on verra qui sera le premier à bien exploiter le potentiel de l’IA dans ses produits cyber».

A lire aussi:

Une fois l’acquisition bouclée, Gary Steele, PDG de Splunk, rejoindra l'équipe de direction de Cisco. «Nos compétences combinées détermineront la prochaine génération de sécurité et d’observabilité basées sur l’IA», a déclaré Chuck Robbins, PDG de Cisco, cité dans le communiqué. «De la détection de menaces aux réponses apportées, en passant par la prévention, nous contribuerons à rendre les organisations de toutes tailles plus sûres et plus résilientes.»

Cisco rajoute ainsi une corde à son arc. La société s’était déjà offert plusieurs entreprises cyber ces dernières années : Sourcefire, acquise en 2013 pour 2,7 milliards de dollars, Lancope, achetée en 2015 pour 452 millions de dollars, et Duo Security, acquise en 2018 pour 2,35 milliards de dollars.



20 ans d’existence

Mais jamais Cisco n’avait déboursé autant pour une acquisition. «Les deux entreprises fourniront des analyses et une couverture de sécurité de pointe, des appareils aux applications en passant par le cloud», précise son communiqué.

Il est vrai que Splunk n’est pas dépourvu d’atouts. Cette société, créée il y a vingt ans, édite des solutions de partage de données sur le cloud et de sécurisation des flux de données au sein des entreprises. Des grands comptes comme Engie, Vinci ou encore Airbus figurent parmi ses clients.

Au deuxième trimestre, ses comptes ont dépassé le consensus, avec un chiffre d’affaires de 910,6 millions de dollars, en hausse de 14% sur un an, malgré une perte nette de 63,2 millions de dollars. Ses ventes s'étaient élevées à 2,67 milliards sur l’ensemble de l’exercice 2022. A la clôture de mercredi, l’action Splunk s’adjugeait près de 40% en Bourse depuis le début de l’année, pour atteindre une capitalisation boursière de 21,4 milliards d’euros. Le 21 septembre, peu après l’ouverture de Wall Street, elle bondissait de 21%, à 145 dollars. Le titre Cisco reculait pour sa part de 3,7%, à 53,4 dollars.

A lire aussi: