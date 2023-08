Coty parfait son profil de croissance avant sa cotation à Paris

Tous les indicateurs restent au vert pour Coty. Le groupe américain de parfums, de soins et de maquillage vient de publier des résultats 2023 au-delà de ses attentes. De bon augure pour sa future cotation à Paris ! Le groupe se refuse toujours à donner le moindre calendrier, mais travaille activement sur le dossier, confie à L’Agefi Laurent Mercier, directeur financier de Coty.

Sur son exercice clos fin juin 2023, Coty a enregistré une hausse de 5% de son chiffre d’affaires à 5,6 milliards de dollars, dont un effet négatif de 2% lié à la sortie de Russie. En comparable, les ventes progressent de 12%, au-delà de son objectif de 9% à 10%, dont 13% pour le segment Prestige. Sur le seul quatrième trimestre (avril-juin), les ventes ont crû de 17% en comparable, au-delà de la cible de 12% à 15%, qui avait déjà été récemment relevée, dont +10% pour la division Grand public et +21% pour le segment Prestige.

Les ventes du groupe ont été portées par toutes les catégories, dans toutes les zones géographiques et par les différents canaux de distribution. Sur l’exercice, les ventes ont progressé de 13% en comparable en Asie-Pacifique et en Europe et de 10% pour le continent américain. Au quatrième trimestre, elles ont bondi de 40% en Asie-Pacifique et de 13% dans le reste du monde.

Sur l’exercice 2023, l’Ebitda ajusté est en hausse de 7% à 973 millions, au-delà de l’objectif relevé en juillet à 965-970 millions et malgré un impact changes négatif de 70 millions. Son bénéfice ajusté par action atteint 0,53 dollar (+89%), grâce notamment à un bénéfice exceptionnel de 0,15 dollar sur des equity swap. «Nos partenaires banquiers ont acquis des actions Coty, à un niveau moyen de 8 dollars [contre un cours autour de 11 dollars actuellement, ndlr], que nous utiliserons en 2024 et 2025 pour réaliser des rachats d’actions à ce cours sécurisé », explique Laurent Mercier.

L’accélération du quatrième trimestre se confirme

La tendance du quatrième trimestre 2023 «se poursuit au premier trimestre 2024, ajoute Laurent Mercier. Nos deux catégories, Grand public et Prestige, restent très dynamiques, portées par les réseaux sociaux et par les jeunes. Nous ne constatons pas de crise dans la beauté. Au contraire, le parfum de prestige pour femme Burberry Goddess signe un démarrage exceptionnel, et le lancement du gloss Clean Fresh Yummy de CoverGirl aux Etats-Unis dépasse d’environ huit fois nos prévisions».

Pour l’exercice 2024, Coty vise une croissance des ventes dans le haut de sa fourchette de moyen terme de 6% à 8% en comparable. «Maintenir ce niveau de croissance de 8% sur une base déjà élevée, est gage de la solidité du modèle de Coty, poursuit Laurent Mercier. Nous misons notamment sur le dynamisme des parfums, qui surperforment le marché.» Coty mise aussi sur une amélioration de 10 à 30 points de base de sa marge d’Ebitda ajusté par rapport aux 17,5% de 2023, soit un Ebitda de 1,065 à 1,075 milliard sur la base des changes actuels.

Le groupe a relevé de 10 millions de dollars son objectif d’économies, qui devrait dépasser les 100 millions en 2024, contre 180 millions en 2023 et 75 millions attendus en 2025. «Après un premier programme de réduction de coûts de 600 millions d’Ebitda sur 2021-2023, portant sur les fonctions support, sur la production et sur l’optimisation du partage de la valeur avec les distributeurs et les consommateurs, nous avançons maintenant sur des chantiers plus transverses pour casser les silos et créer des synergies, mais aussi sur les coûts fixes, grâce à l’intelligence artificielle», explique Laurent Mercier.

Le ratio d’endettement est attendu à deux fois fin décembre 2025

Coty accélère son désendettement, visant un ratio de levier se rapprochant de trois fois fin décembre 2023, de 2,5 fois fin décembre 2024 et de 2 fois fin décembre 2025. Fin juin 2023, le ratio était de 4,1 fois (contre 4,7 fois un an plus tôt) pour une dette financière nette de 4 milliards de dollars.

«Avec plus de 400 millions de cash-flow libre annuel, nous dégagerons 1,2 milliard de dollars sur trois ans au minimum, auquel s’ajoutera au minimum le milliard d’euros de la cession de notre participation dans Wella, explique Laurent Mercier. Les trois quarts seront alloués au désendettement et 500 millions seront rendus aux actionnaires».

Coty a déjà annoncé la cession de sa participation de 26% dans la société de soins capillaires Wella avant la fin 2025. La société est entrée en pourparlers avec IGF Wealth Management pour lui céder 3,6% pour 150 millions de dollars, sous réserve des obligations contractuelles incluant l’accord de KKR. « Nous serons pragmatiques pour la cession du solde, en bloc ou en parties, en fonction des opportunités et en accord avec KKR en tant qu’actionnaire majoritaire », conclut Laurent Mercier.