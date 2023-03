Concert’O contre-attaque sur Orpea avec une nouvelle partition financière

Le prochain épisode du feuilleton Orpea pourrait bien s’intituler la CDC et «les Guns» contre Concert’O et le «Support Club». Concert’O, qui regroupe le groupe familial Mat Immo Beaune et Nextstone, a annoncé lundi soir proposer «un projet alternatif pour une restructuration plus équilibrée d’Orpea dans laquelle le traitement des créanciers et des actionnaires est plus favorable». Pour la première fois depuis que le groupe de cliniques et de maisons de retraite a initié en octobre 2022 une procédure de conciliation pour lui éviter une impasse financière, une coalition regroupant à la fois des actionnaires et des créanciers formalise une proposition alternative. Concert’O revendique en effet une alliance avec «le ‘Support Club’, un groupe de créanciers d’Orpea, représentant conjointement plus de 500 millions d’euros de dettes non sécurisées », indiquent les actionnaires activistes dans un communiqué. Ils prennent garde de ne pas s’attaquer frontalement àl’architecture de l’accord orchestré par la Caisse des dépôts le 1er février dernier avec un groupe de créanciers non sécurisés et indiquent que «le projet reprend les principaux axes proposés par le management de la société et notamment l’arrivée au capital de la CDC comme premier actionnaire».

Cette contre-attaque intervient alors qu’approche la date-butoir du 25 février pour aboutir à une procédure de sauvegarde accélérée. Orpea continue de son côté de souffler le chaud et le froid en Bourse avec une volatilité intense. Lundi, après un début de séance marqué par un bond du titre jusqu’à 40%, la situation s’est rapidement inversée avec, en clôture, un recul de 16,3% à 3,06 euros. Le tout dans des volumes importants (19% du capital actuel échangé).

Avant marché, Orpea avait estimé sa dette financière brute à 9,7 milliards d’euros à fin décembre 2022, quand son solde de trésorerie était annoncé à fin janvier à 694 millions.

Une nouvelle fois, Orpea avait cherché à calmer les envolées spéculatives sur son action soulignant que la «restructuration financière entraînera[it] une dilution massive pour les actionnaires existants», le schéma promu par la Caisse des dépôts et une partie des créanciers non sécurisés faisant selon le communiqué d’Orpea ressortir «une valeur unitaire théorique des actions après opérations inférieure à 0,20 euro», soit un potentiel de baisse de plus de 90% pour l’action. Avec sa nouvelle initiative, Concert’O relance la cacophonie