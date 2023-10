Cellnex accélère son désendettement grâce à des cessions d’actifs

Après s’être implanté sur les principaux marchés européens, Cellnex a mis un terme à sa phase de croissance externe débridée. Le spécialiste espagnol des infrastructures télécoms, conseillé par AZ Capital, a annoncé vendredi un accord avec le groupe de capital investissement américain Stonepeak en vue de lui céder une participation de 49% dans ses activités en Suède et au Danemark (Cellnex Nordics) pour un montant global de 730 millions d’euros, ce qui représente 24 fois l’excédent brut d’exploitation retraité des loyers (Ebitdaal) estimé pour 2024. La transaction, soumise aux autorisations réglementaires, devrait être bouclée avant la fin du premier trimestre 2024.

Stonepeak, conseillé par Nomura International et Guggenheim Securities, effectuera un règlement initial de 558 millions d’euros et un paiement différé de 130 millions trois ans après la clôture de l’opération, tandis que le solde correspond à un complément de prix lié à la performance future des activités acquises (earnout payment). Le nombre total de sites concernés par cette transaction dans les deux pays dépasse 4.500 à l’heure actuelle et Cellnex prévoit de construire 2.500 sites supplémentaires dans la région. A travers ce partenariat, le groupe espagnol continuera à gérer les activités quotidiennes de sa filiale scandinave et à consolider ses résultats.

A lire aussi:

La marque du nouveau directeur général

Cette annonce «est cohérente avec le ton et les intentions affichées par le nouveau directeur général de Cellnex depuis son entrée en fonction début juin», commentent dans une note les analystes de Jefferies. Marco Patuano, ancien dirigeant de Telecom Italia, a succédé à Tobias Martinez qui a piloté durant huit ans l’expansion de Cellnex. La valorisation élevée des actifs concernés «reflète la volonté du directeur général de recourir à des cessions uniquement dans le cas d’une offre qui tienne compte de la qualité de ces activités», relèvent-ils. Ces dernières avaient été acquises par Cellnex sur la base d’un multiple d’Ebitdaal de 20,7 fois, précisent les analystes de New Street Research.

Au 30 juin dernier, l’endettement net du groupe atteignait 17,9 milliards d’euros et ses liquidités totales s’élevaient à 3,7 milliards. «C’est une nouvelle étape pour Cellnex dans sa stratégie de désendettement en vue d’obtenir une notation en catégorie investissement auprès de l’agence S&P Global Ratings», soulignent les analystes crédit d’Octo Finances. Sa dette à long terme est actuellement notée «BB+» avec perspective positive par l’agence américaine, un cran en deçà de la catégorie investissement. A l’issue de cette transaction, «le ratio de dette nette devrait passer en dessous de 7 fois son Ebitda ajusté», ajoutent-ils.

Un désengagement partiel récent sur le marché français

Entré sur le marché français en 2016, Cellnex y a depuis lors renforcé sa présence par le biais d’un partenariat noué en 2019 avec Iliad et d’une coentreprise créée en 2020 avec Bouygues Telecom qui s’est appuyé sur le groupe espagnol pour développer son réseau de fibre optique. Cellnex a acquis l’année suivante le spécialiste des tours télécoms Hivory, société jusqu’alors détenue par Altice France et le fonds d’investissement Starlight Holdco, pour un investissement initial d’environ 5,2 milliards d’euros.

Le mois dernier, Cellnex a annoncé la vente d’environ 2.350 sites sur le territoire français, soit un peu moins de 8% du nombre total de sites qu’il gère dans l’Hexagone, pour un montant de 631 millions d’euros. Les acquéreurs sont l’américain Phoenix Tower International (PTI) et Bouygues Telecom, partenaire de PTI au sein d’une coentreprise. Conforme aux engagements pris par Cellnex envers l’Autorité de la concurrence après la reprise d’Hivory, cette opération s’inscrit aussi dans sa politique d’allègement de son bilan.

Dans un communiqué séparé, le groupe a annoncé vendredi «le départ de son directeur général adjoint Alex Mestre à la fin de cette année». Il sera remplacé par Simone Battifferi nommée en tant que directrice de l’exploitation, tandis que Vincent Cuvillier prendra la tête d’une direction de la stratégie nouvellement créée. L’action a terminé la séance de vendredi en hausse de 1,7% à 32,97 euros à Madrid, faisant ressortir une capitalisation boursière de 22,3 milliards d’euros.