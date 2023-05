Casino exacerbe les inquiétudes des investisseurs avec ses résultats trimestriels

L’action Casino s’inscrit en net repli jeudi, alors que les mauvaises performances des supermarchés et hypermarchés français du distributeur ont pénalisé ses comptes du premier trimestre, maintenant son bilan, lourdement endetté, sous pression.

Vers 12h00, le tire Casino refluait de 11,1%, à 7,44 euros, en réaction aux «mauvais» résultats trimestriels présentés par le groupe dirigé par Jean-Charles Naouri, commente Oddo BHF.

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de Casino s’est établi à 5,44 milliards d’euros, en amélioration de 1% sur un an en données comparables, c’est-à-dire hors essence, effets de change et variations de périmètre. Modique, cette croissance a été portée par la robuste dynamique commerciale du distributeur en Amérique latine, où le chiffre d’affaires a bondi de 9,5% en données comparables sur la période, à 1,84 milliard d’euros.

En revanche, les ventes du périmètre France Retail, hors promotion immobilière, Cdiscount et RelevanC, ont diminué de 0,4% sur un an en données comparables sur la période de janvier à mars, à 3,27 milliards d’euros. Dans l’Hexagone, Casino a été pénalisé par la chute de la fréquentation de ses supermarchés et hypermarchés, qui représentent au total 42% des facturations de son segment France Retail.

Lors des trois premiers mois de 2023, le chiffre d’affaires des supermarchés français de Casino a baissé de 7,8% sur un an en données comparables, à 775 millions d’euros, tandis que celui des hypermarchés tricolores a chuté de 12,4%, à 614 millions d’euros. Depuis des mois, ces deux formats souffrent de la détérioration de leur image-prix, consécutive à une politique tarifaire mal exécutée.

La clientèle française a fini par fuir les moyennes et grandes surfaces de Casino, dans lesquels les prix étaient trop élevés par rapport à ceux pratiqués par la concurrence. Dans un contexte marqué par un niveau d’inflation élevé dans le pays, le groupe n’a pas baissé ses prix assez rapidement ou de manière assez convaincante pour faire revenir les consommateurs dans ses magasins.

Le constat est sans appel : en rythme annuel, le chiffre d’affaires combiné des supermarchés et des hypermarchés de Casino affichait une croissance de 1,9% en données comparables au troisième trimestre de 2022, avant de reculer de 5,1% au trimestre suivant et de chuter de 9,9% au premier trimestre de cette année.

Des covenants scrutés attentivement

En conséquence, le résultat d’exploitation (Ebitda) de Casino est ressorti à 95 millions d’euros au premier trimestre en France, contre 201 millions d’euros un an auparavant, empêchant toujours le distributeur de se désendetter de manière organique. Au 31 mars 2023, la dette nette des activités françaises s'établissait à 4,5 milliards d’euros, soit au même niveau qu’au 31 décembre 2022. La cession de 18,8% du capital de l’enseigne brésilienne Assai pour 723 millions d’euros a permis de compenser la consommation de trésorerie, qui a atteint 673 millions d’euros, hors frais financiers, au premier trimestre.

«Au global, les cessions auront financé l’opérationnel, ce qui reste un problème», résume Oddo BHF. Au 31 mars 2023, Casino disposait de 286 millions d’euros de trésorerie sur le périmètre France Retail et en incluant Cdiscount, «alors que le groupe a toujours indiqué avoir besoin de 400 millions d’euros de liquidités en permanence afin de financer ses activités au quotidien», s’inquiète Bryan, Garnier & Co. Au cours du trimestre écoulé, Casino a tiré 1,65 milliard d’euros en moyenne sur sa ligne de crédit d’un montant de 2,1 milliards d’euros, contre un tirage moyen de 1,23 milliard d’euros en 2022.

C’est donc avec inquiétude que les investisseurs scrutent chaque trimestre le test que passe Casino face à ses banques. Au 31 mars 2023, le ratio dette brute sécurisée sur Ebitda après loyers s'établissait à 3,16 en France, soit légèrement en dessous du plafond autorisé de 3,5 défini dans le cadre de ses engagements bancaires. Le groupe dispose d’une étroite marge de manoeuvre, de 211 millions d’euros au niveau de la dette brute sécurisée et de 60 millions d’euros au niveau de l’Ebitda après loyers.

Ces résultats trimestriels confortent l’opinion du marché selon laquelle Casino est incapable de créer de la valeur pour ses actionnaires grâce à ses performances sur le plan opérationnel. Ne reste alors que ses opportunités stratégiques de rapprochement avec Teract et/ou de renflouement par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky pour sauver ce qui peut encore l'être. Mais à quel prix ?