Casino et Teract mettent fin à leurs discussions sur un rapprochement

Le projet d’union entre le groupe Casino et Teract n’avait rien d’une idylle. Il ne débouchera même pas sur un mariage de raison. Les deux groupes ont annoncé jeudi dans deux communiqués distincts qu’ils mettaient fin à leurs discussions sur un rapprochement de leurs activités de distribution en France.

Le lien n’est toutefois pas tout à fait rompu. Les fondateurs de Teract Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari entendent poursuivre les pourparlers autour de l’avenir du groupe contrôlé par Jean-Charles Naouri. «Xavier Niel, Matthieu Pigasse, Moez-Alexandre Zouari, agissant en leur nom, travaillent en liaison avec les différentes parties prenantes pour faire émerger une solution industrielle et financière pérenne pour le groupe Casino», ont indiqué les trois associés. «Elle intégrerait un renforcement des fonds propres du groupe Casino et, dans la mesure du nécessaire, une adaptation de la dette existante aux capacités du groupe et à la préservation de son potentiel de croissance», ont-ils ajouté. Casino, de son côté, se dit ouvert «à des discussions sur un potentiel partenariat opérationnel».

Casino et Teract avaient engagé début mars des discussions exclusives en vue d’un rapprochement de leurs activités de distribution et d’une refonte des chaînes d’approvisionnement de Casino en produits alimentaires. La création de ce nouvel acteur qui aurait englobé des enseignes aussi diverses que Franprix, Monoprix, Jardiland et Boulangerie Louise devait s’accompagner d’une levée de fonds de 500 millions d’euros. «Au terme de cette période d’exclusivité qui avait été renouvelée le 24 avril dernier et se termine aujourd’hui, Teract et le groupe Casino ont décidé, d’un commun accord, de ne pas poursuivre ces discussions», a indiqué Casino.

Daniel Kretinsky et les Mousquetaires en embuscade

Cette initiative s’ajoute à celle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui a proposé d’injecter, avec d’autres actionnaires de Casino, 1,1 milliard d’euros d’argent frais dans le distributeur en difficulté. A fin mars, la dette de Casino s'établissait à 6,23 milliards d’euros.

Fin mai, Casino a obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation afin de négocier une restructuration de cette dette, qu’il n’est pas en mesure de rembourser seul. Le groupe a précisé jeudi qu’il poursuivait les discussions avec ses créanciers et examinait dans ce cadre la proposition d’augmentation de capital de Daniel Kretinsky.

Par ailleurs, la fin des discussions avec Teract n’a aucune incidence sur le projet d’accord avec le Groupement Les Mousquetaires annoncé le 24 avril, a souligné Casino. Les deux groupes ont annoncé un renforcement de leurs alliances dans les achats et la cession par Casino de plusieurs magasins en France au propriétaire d’Intermarché.