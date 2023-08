Casino bénéficie de la suspension d’une obligation de paiement

L’action Casino réalise la meilleure performance de l’indice SBF 120 lundi, après que le groupe de grande distribution a indiqué que le président du Tribunal de commerce de Paris avait suspendu provisoirement toute obligation de paiement concernant certains instruments financiers.

Vers 10h20, le titre Casino s’adjugeait 8,1% à 3,76 euros.

La suspension a été mise en place dans l’attente de la décision du Tribunal sur des demandes de délais de grâce pour les obligations à haut rendement («high yield») non sécurisées émises par Casino à maturité 2026 et 2027, les obligations EMTN à maturité 2026 et les titres super subordonnés à durée indéterminée (TSSDI) émis en 2005, a indiqué Casino dans un communiqué publié vendredi soir.

Le président du Tribunal de commerce de Paris statuera en septembre sur ces demandes, a précisé Casino. Le groupe en difficulté a obtenu, le 25 mai dernier, l’ouverture d’une procédure de conciliation avec ses créanciers.

A lire aussi:

Procédure de sauvegarde en octobre

«Les conciliateurs ont sollicité pour le bénéfice du groupe la suspension, pendant la durée de la période de conciliation (soit jusqu’au 25 octobre 2023 au plus tard), du paiement des intérêts (et autres commissions) dus par les sociétés en conciliation (soit environ 130 millions d’euros), ainsi que des échéances en principal qui sont dues au cours de cette période par les sociétés en conciliation (soit environ 70 millions d’euros)», a rappelé Casino vendredi.

Fin juillet, Casino a conclu un accord de principe pour la restructuration de sa dette avec ses principaux créanciers et un groupement constitué d’EP Global Commerce (EPGC), une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, de Fimalac, la société d’investissement de l’homme d’affaires français Marc Ladreit de Lacharrière, et du fonds d’investissement britannique Attestor. Cet accord de principe prévoit l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée en octobre et la réalisation effective de toutes les opérations de restructuration au premier trimestre 2024.

A lire aussi: