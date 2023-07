Carrefour et Casino esquissent la consolidation de la distribution française

Et si le temps des grandes manœuvres était enfin venu… Indépendamment de servir ou non leurs propres intérêts, la stratégie d’expansion de Carrefour et la restructuration de Casino pourraient surtout donner le coup d’envoi d’une recomposition bienvenue du secteur français de la distribution.

Après avoir échoué à se rapprocher de Casino en 2018, puis d’Auchan en 2021, Carrefour est sur le point de réaliser une opération de croissance externe significative. Mercredi soir, le distributeur dirigé par Alexandre Bompard a annoncé avoir signé un accord avec le groupe belge Louis Delhaize en vue du rachat d’ici à l’été 2024 des enseignes Cora et Match en France pour une valeur d’entreprise de 1,05 milliard d’euros.

En renforçant sa présence dans le nord et l’est de l’Hexagone, «Carrefour reste dans la course aux parts de marché face à Leclerc, déstabilise Intermarché et s’affranchit de la situation de Casino», observe Oddo BHF.

Selon JPMorgan, cette acquisition sera une bonne affaire pour Carrefour, à condition qu’il parvienne à réaliser les synergies prévues. Le distributeur anticipe des synergies annuelles de 110 millions d’euros au niveau de son excédent brut d’exploitation trois ans après la réalisation de la transaction. En tenant compte des synergies attendues, ce rachat serait réalisé à un prix faisant ressortir un ratio valeur d’entreprise sur Ebitda de 4,2, considéré comme «raisonnable» par Stifel.

Mais l’action Carrefour n’a pas décollé pour autant. Elle est restée stable jeudi, alors que le CAC 40 a gagné 0,5%.

L’analyste Clément Genelot, de Bryan, Garnier & Co, n’est pas convaincu de l’intérêt stratégique du rachat, «purement défensif», des enseignes Cora et Match en France par Carrefour. «A long terme, cette opération est en revanche un signal extrêmement positif pour le secteur français de la distribution dans son ensemble, car elle permettra de diminuer l’intensité concurrentielle et les pressions tarifaires subies par les différents acteurs», poursuit l’analyste.

Marché le plus concurrentiel d’Europe

La France est le marché de la distribution le plus compétitif d’Europe, en matière de politique de prix notamment, car dominé par des acteurs non cotés en Bourse, tels Leclerc ou Intermarché, dont les stratégies sont décorrélées des exigences des marchés financiers. L’inflation, l’expansion des discounteurs Lidl et Aldi ou les dommages liés au changement climatique, qui aura rarement touché autant de filières agricoles, n’ont fait que renforcer récemment un contexte déjà tendu dans le pays sur le plan des prix alimentaires.

Pour atténuer ces effets, les acteurs d’un secteur également en panne de croissance dans ses formats traditionnels, et concurrencé par d’importantes plateformes numériques, soulignent eux-mêmes l’absolue nécessité d’une diminution du nombre de distributeurs. Il en va de la protection de leurs marges, déjà bien minces et dont l’évolution dépend directement des volumes qu’ils vendent. Plus un distributeur écoule de marchandise, plus il est en mesure de baisser ses prix de vente pour gagner des parts de marché et plus il est en position de force face à ses fournisseurs.

A lire aussi:

Outre Carrefour, Casino pourrait participer activement à la naissance d’un réel mouvement de consolidation du secteur français de la distribution, mais pas de la même manière. Quelle que soit l’issue de la recapitalisation du groupe piloté par Jean-Charles Naouri, il y a fort à parier que son parc de moyennes et grandes surfaces perde quelques unités en France. Fin mai, Intermarché s’est déjà engagé à racheter 119 magasins issus du périmètre Casino France, représentant jusqu’à 1,65 milliard d’euros de chiffre d’affaires cumulé toutes taxes comprises.

Auchan se trouve également dans la peau d’une proie affaiblie, le distributeur, appartenant à la famille Mulliez, ne disposant plus d’une taille suffisante pour contrer la concurrence en matière de politique tarifaire. «Auchan va bientôt se retrouver en face de Carrefour sur ses terres nordistes, lorsque ce dernier aura intégré les magasins Cora, ce qui risque de ternir un peu plus les performances de ses grands hypermarchés», observe un analyste.

Pour les distributeurs français, la rentrée de septembre et l’année prochaine pourraient alors marquer le lancement d’une conquête des parts de marché davantage guidée par l’acquisition de murs que par la traditionnelle différenciation par les prix.