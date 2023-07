Carrefour améliore sa rentabilité en France

Carrefour a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes des analystes pour le premier semestre, malgré un recul de son résultat opérationnel dû la réorganisation de ses activités au Brésil. Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe s’est établi à 700 millions d’euros, contre 775 millions d’euros un an plus tôt, tandis que le bénéfice net ajusté est ressorti à 326 millions d’euros, contre 310 millions au premier semestre 2022.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un ROC de 679 millions d’euros et sur un bénéfice net de 230 millions d’euros.

Le repli du ROC est dû aux coûts d’intégration et de conversion des magasins de Grupo Big au Brésil. L’enseigne, rachetée il y a un an par Carrefour, a été transformée afin de s’intégrer au réseau Carrefour dans le pays. Mais la relance commerciale de ces magasins intervient dans un contexte de consommation déprimé, marqué par une nette baisse des volumes d’achat et un attentisme des consommateurs. Le résultat opérationnel du groupe au Brésil a ainsi chuté de 39% au premier semestre, à 251 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires mondial de Carrefour s’est établi à 45,45 milliards d’euros au premier semestre, en hausse de 8,2% par rapport à la même période de 2022. A taux de change et périmètre constants, et hors effets calendaires et variations du prix de l’essence, il est ressorti en hausse de 11,2%.

Gains de parts de marché

La croissance a notamment été tirée par la France, où les ventes du groupe ont progressé de 7,2% en données comparables, à 20,78 milliards d’euros, tirées par l’ensemble des formats de magasins et par une forte progression des ventes de la marque Carrefour. Le chiffre d’affaires du groupe dans le reste de l’Europe s’est étoffé de 8,1% au premier semestre, à 12,42 milliards d’euros.

En France, «Carrefour gagne à nouveau des parts de marché en volumes sur le semestre, se plaçant ainsi parmi les principaux gagnants dans le marché et reflétant un gain de 567.000 nouveaux clients par rapport au premier semestre 2022", a souligné l’entreprise.

Cette croissance du chiffre d’affaires dans le pays s’est accompagnée d’un bond de 39% du résultat opérationnel courant, à 270 millions d’euros. La marge opérationnelle des activités de distribution françaises a ainsi progressé à 1,4% contre 1,1% au premier semestre 2022.

«La bonne performance de la France se retrouve dans la majorité de nos géographies européennes, où des signes de ralentissement de l’inflation sont apparus au cours du deuxième trimestre», a commenté Alexandre Bompard, le président-directeur général de Carrefour, cité dans un communiqué.

«Dans ce contexte, Carrefour reste pleinement confiant dans la trajectoire du second semestre, et confirme ses objectifs annuels de croissance de l’Ebitda, du résultat opérationnel courant et du cash-flow libre net», a-t-il ajouté.