Bruxelles ouvre une enquête contre Microsoft pour abus de position dominante

Microsoft est dans le viseur de la Commission européenne. Celle-ci a ouvert jeudi 27 juillet une enquête formelle pour déterminer si le géant américain du logiciel a enfreint les règles de concurrence de l’UE en liant son application de visioconférence Teams à ses logiciels de bureautique Word, Excel, Powerpoint et Outlook.

Dans son communiqué, la commission évoque l’intégration de Teams par Microsoft dans ses suites logicielles pour clients professionnels Office 365 et Microsoft 365. Elle craint que le groupe américain «n’abuse de sa position sur le marché des logiciels» pour favoriser son service de messagerie et visioconférence au détriment des concurrents.

Cette annonce constitue un coup de semonce pour la firme de Redmond, qui est ainsi visée par sa première enquête officielle de Bruxelles depuis plus de dix ans.



Dépôt de plainte par un concurrent

L’enquête de la Commission européenne a été initiée par le dépôt d’une plainte en juillet 2020 par la start-up américaine Slack, éditrice d’une solution de messagerie instantanée et de visioconférences.

Slack évoquait alors la «concurrence déloyale». Entretemps, Slack a été racheté en décembre 2020 par un autre géant du logiciel, Salesforce, pour près de 28 milliards de dollars (25 milliards d’euros) – avec pour objectif de mieux concurrencer Microsoft, sur un type de produits très rentable, les solutions logicielles aux entreprises dans des domaines comme le stockage de données ou la communication vidéo.

Ce litige est survenu alors que le premier confinement lié à la pandémie de Covid-19, en mars 2020, avait consacré l’avènement du télétravail, et des outils de visioconférence, tels Teams et Slack, mais aussi Zoom, Google Meet ou Cisco Webex. «Les outils de communication et de collaboration à distance tels que Teams sont devenus indispensables pour de nombreuses entreprises en Europe. Nous devons donc veiller à ce que (…) les entreprises soient libres de choisir les produits qui répondent au mieux à leurs besoins», a déclaré la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, citée dans le communiqué.

En réaction, Microsoft a promis de coopérer avec Bruxelles.

Depuis trois ans, Bruxelles a déjà mené son enquête dans le cadre d’une procédure informelle. Elle s’inquiète du fait que les consommateurs «n’aient pas le choix d’inclure ou non l’accès à Teams lorsqu’ils s’abonnent à ses suites logicielles» de Microsoft. Elle craint également que le groupe de Redmond (côte ouest des États-Unis) ne limite l’interopérabilité entre ses produits et ceux des concurrents. Elle ne précise pas le délai de l’enquête, ni le montant de l’amende possible.

Si Microsoft a été épargné par la Commission ces dernières années, il a déjà été condamné par celle-ci dans le passé à près de 2 milliards d’euros d’amendes dans le cadre de diverses procédures d’infractions à l’antitrust. Dans la dernière en date, en 2013, il avait été mis à l’amende à 561 millions d’euros, là encore pour abus de position dominante, en imposant son navigateur Internet Explorer, alors associé au système d’exploitation Windows.